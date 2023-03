Lio refait le buzz avec son “Banana Split” : “C’est mon comptable qui va être content !”

"Je suis contente pour Banana Split et pour ma pomme. On reste dans les fruits"

Une déclaration choc qui n’empêche pas au morceau de s’offrir une seconde jeunesse -après la reprise des Fatals Picards- aujourd’hui. Pour preuve, le morceau a été choisi par Apple pour accompagner son spot de pub des nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaunes. Résultat ? En moins de 10 jours, la vidéo a été vue près de 8 millions de fois sur Youtube. Lio a indiqué au Parisien qu’elle était “fière et ravie” que son tube soit utilisé par le géant américain. Normale, la chanteuse luso-belge va recevoir un joli pactole en droits d’interprète. “Je suis contente pour le Banana Split et pour ma pomme. On reste dans les fruits”, réagit-elle avec humour. Tout comme Jacques Duvall, son ex-mari et auteur du titre avec Jay Alanski. “C’est génial, je pense que mon comptable va être content !”, a-t-il ainsi réagi.

De quoi relancer la carrière de Lio, ex-coach à The Voice ? Plusieurs artistes ont en tout cas connu le même sort grâce à la marque à la pomme et leurs campagnes publicitaires. Comme avec Yaël Naim lorsque son single “New Soul” a servi à promouvoir le MacBook Air en 2007 et avait ainsi bénéficié d’une visibilité mondiale.