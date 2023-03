30 ans après, The House Of Love renaît de ses cendres sur scène

Les tentatives de carrière solo de Guy Chadwick n’ont pas été à la hauteur de ses espérances. En 2005, le groupe s'est reformé une première fois avec un album à la clé. Idem en 2013. Sans jamais retrouver l’aura d’antan.

Troisième tentative l’an dernier avec A State Of Grace et une toute nouvelle équipe autour de Guy Chadwick. Nouveau batteur, nouveau bassiste et nouveau guitariste. C’est cette formation qui a fait étape à Anvers le 21 mars dernier avant de poser ses valises à Paris vendredi dernier, puis à Lille samedi. C’est là que la DH les a vus, 31 après leur dernier concert au Botanique.

À 21 heures sonnantes, les premières notes de “Cruel”, extrait de leur troisième album, résonnent. L’impression est instantanée : il se dégage quelque chose de différent. Une énergie qui rappelle les débuts, les concerts de la fin des années 80. Le son est moins policé, plus brut de décoffrage. Avec par-ci par-là quelques larsens qui s’échappent. Figurez-vous que cela fait un bien fou d’entendre ces quelques sons stridents tant nos oreilles ont été habituées depuis deux décennies à des concerts tellement travaillées, produits, qu’on a l’impression d’écouter le disque, mais pas en hi-fi.

Guy Chadwick a renvoyé à la maison Terry Bickers et Pete Evans, le guitariste et le batteur historiques de The House Of Love. Il s'est entouré de musiciens sélectionnés là où il habite: Keith Osborne (guitare), Hugo Degenhardt (batterie) et Harry Osborne (basse). ©CVD.

C’est une évidence : Guy Chadwick prend du plaisir à être sur scène avec ses nouveaux acolytes et à parcourir sa discographie pour proposer une setlist accrocheuse. “Christine”, titre qui a fait leur renommée en 1988, sonne la charge dès le deuxième morceau. Suivront les autres pépites : “Beatles and The Stones”, “The Girl With The Loneliest Eyes” bien plus brut que sur l’album Babe Rainbow (1992), et l’incontournable “Shine On” qui met le feu au public de l’Aéronef. D’autant que The House Of Love enchaîne avec “Sweet Water”, autre excellent brûlot extrait cette fois de leur dernier album A State Of Grace.

Lorsqu’un groupe raccroche pendant 30 ans (ou presque), il n’y a rien d’étonnant à ce que les fans chérissent les anciens titres et soient moins enthousiasmés par les plus récents. Ce n’était pas le cas samedi soir à Lille. À l’applaudimètre, les 4 chansons extraites de A State Of Grace ont reçu un très bon accueil, de quoi booster Guy Chadwick qui confie avoir un nouvel album sur le feu. Rendez-vous l’an prochain (si tout va bien!).

On ne s’est pas ennuyé à L’Aéronef samedi soir. On a retrouvé The House Of Love comme à sa plus grande époque, celle de la fin des années 80. Avec un son plus rugueux, une énergie brute et un plaisir de jouer ensemble. D'accord, il manquait la petite touche magique de Terry Bickers, le guitariste des débuts, mais elle était largement compensée par l'énergie dégagée par le nouvel ensemble. La salve de rappel témoigne de ce goût retrouvé pour un rock qui déménage. Après un “Fade Away” seul à la guitare, Guy Chadwick et son groupe ont balancé trois imparables titres : “In a Room”, “I Don’t Know Why I Love You” et un final digne des plus grandes heures du shoegazing (mouvement musical de la fin des années 80 incarné notamment par My Bloody Valentine, Lush, Slowdive, Chapterhouse, et Ride) avec "Love In a Car". De quoi nous faire retrouver nos 20 ou 30 ans.