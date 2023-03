Il y a un an et demi, "l'empereur de la chanson flamande", cette machine à tubes au nord du pays, sillonnait encore les routes, de Hasselt à Middelkerke, dans le cadre de son "Tour de Flandre". "Le fait de se produire sur scène, en groupe, m'a procuré un sentiment incomparable... Mais après l'avoir fait 10.000 fois, j'ai mon compte. C'est maintenant à Arthur Blanckaert de profiter pleinement de la vie", déclare Will Tura. "J'ai apprécié chaque moment passé sur scène et je ne remercierai jamais assez mes fans."

La disparition de son frère aîné, Hubert, au début de l'année 2019, la pandémie ainsi que le décès de son saxophoniste attitré pendant 59 ans, Johnny Sax (2022), semblent également avoir eu raison de l'artiste.