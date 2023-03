Stromae annule plusieurs dates de sa tournée à la dernière minute: le producteur de l’artiste réagit

Stromae était attendu ces 29, 30 et 31 mars à Nantes pour présenter son "Multitude Tour". Le chanteur a dû renoncer à plusieurs dates de sa tournée au dernier moment, pour “raisons médicales”. Depuis, l’angoisse grandit. En effet, en 2015, Stromae achevait une tournée monumentale longue de deux ans avant de craquer et de faire un burn-out. Lors de son retour après un long silence, l’artiste avait dit qu’il ne referait plus la même erreur, qu’il se ménagerait.