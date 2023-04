Laurent Voulzy jouera aux ruines de Villers-la-Ville pour sa tournée des églises et des cathédrales: "J’ai fait des pieds et des mains pour y jouer"

Il va notamment investir les splendides ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville les 8 et 9 septembre avec ses mélodies pop, avec ses paroles moins naïves qu’il n’y paraît, avec sa guitare mais aussi son claviériste Michel Amsellem et sa harpiste Suzanne Grimm.

Ses croyances, ses inspirations, Alain Souchon, l’état du monde, le guimauve singer comme il se définit a accepté de mettre son agenda de fou sur pause. Le temps d’une interview dans un des salons capitonnés de l’hôtel Barsey au cœur de Bruxelles.

Vous revenez avec non pas une, non pas deux mais neuf nouvelles dates en Belgique (cfr ci-dessous) de votre tournée des églises et des cathédrales. Êtes-vous toujours aussi surpris de ce succès ?

"Je ne l’avais en tout pas anticipé quand je l’ai débutée en 2018 à la cathédrale Notre-Dame de Dole dans le Jura. À l’origine, cinq dates avaient été programmées. Auparavant, j’avais déjà joué à la cathédrale de Saint-Denis près de Paris, près de Westminster à Londres et à l’église Saint-Eustache au cœur des Halles de Paris. Je me suis tout de suite senti bien dans ces endroits."

Le son des édifices religieux colle parfaitement avec la pop de Laurent Voulzy ©Julien Reynaud/APS-Medias

Quand comptez-vous l’arrêter ?

"Les demandes continuent mais je vais devoir freiner. Je travaille sur ma comédie musicale autour de Jeanne d’Arc. C’est avancé mais… il y a encore du boulot. La première était prévue en novembre 2023 mais je vais devoir postposer. Une quinzaine de morceaux sont prêts, un théâtre parisien a déjà été booké mais il va falloir bosser la mise en scène,…"

Modifiez-vous votre répertoire selon les cathédrales ?

"Vous n’entendrez pas “Les nuits sans Kim Wilde“, ce n’est pas adapté au lieu. Le répertoire est fixé mais il peut varier. La chanson “C’était déjà toi“ possède en elle un côté spirituel."

Y a-t-il des cathédrales dans lesquelles vous rêvez de vous produire ?

"On m’a beaucoup parlé des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville. J’ai fait des pieds et des mains pour y jouer."

Toutes les cathédrales et les églises sont-elles adaptées pour votre concert ?

"Le son varie d’un édifice à l’autre. Le travail de l’ingénieur du son est essentiel car il doit s’arranger pour que le dernier rang entend aussi bien que le premier. Il y a des endroits où le son est délicieux comme à Tournai. Je suis convaincu que les architectes de ces endroits avaient l’oreille. Même avec des batteries comme sur “Le pouvoir des fleurs “, on évite le brouhaha."

Vous m’aviez déclaré jadis que jouer AC/DC dans une cathédrale, cela ressemblerait à de la bouillie.

"C’est une question d’harmonie et d’acoustique. Ce n’est pas un sacrilège mais ça ne matche pas. J’ai vu Angus Young sur scène à Munich dans les années 70, il est immense mais pas dans une église. Moi, j’aime le riz au curry et le millefeuilles mais ce duo ne fonctionne pas ensemble."

"AC/DC dans une église, ce n'est pas un sacrilège mais ce n'est pas le lieu idéal"

Êtes-vous croyant ?

"Je cherche… De tels édifices me donnent envie de croire. Durant la Covid, j’ai eu envie de retourner dans les églises. Seul. Cette tournée me permet de faire des rencontres, de discuter avec des prêtres, des hommes d’église. Ils ont des certitudes mais aussi beaucoup d’humour. Savez-vous par exemple qu’il y a un exorciste par diocèse ? Tous me disent que, dans 19 cas sur 20, les personnes souvent envoyées par leur famille, sont dirigées vers la médecine psychiatrique. Mais 1 cas sur 20 est vraiment envoûté."

Tout le monde connaît votre amitié quasi fraternelle avec Alain Souchon. Vous arrivent-ils de connaître la panne sèche quand vous composez ?

"Pas souvent. Ma guitare donne le la. Je démarre du son et Alain plutôt des mots. Lors de la naissance du “Reve du pêcheur “, j’ai gratouillé un arpège durant une heure parce que le début me plaisait (il fredonne). À partir de deux notes, Alain a enchaîné avec ses mots."

Pourquoi dites-vous qu’Alain Souchon est un pessimiste ?

"Il me fait rire aux éclats mais ses chansons sont désespérées. Pour lui, le monde est foutu. Moi, je crois qu’on peut encore s’en sortir."

L'inséparable duo Vouzly-Souchon lors de leur tournée à deux à Forest National: "Alain possède un fond désespéré. Pour lui, le monde est foutu" ©©JC Guillaume

Vous n’êtes pas catalogué comme un chanteur engagé. Vous vous définissez comme un guimauve singer.

"Certaines chansons n’ont pas l’air d’y toucher mais ont du fond. Comme “Le soleil donne… la même couleur aux gens“. Le pouvoir des fleurs est enseigné dans les écoles. Alain dénonce, parfois violemment comme dans “Et si en plus il n’y a personne“ mais avec élégance.

De nos jours, de nombreux chanteurs sortent d’émissions comme The Voice ou La Nouvelle Star. Le jeune Laurent Voulzy aurait-elle transité par ces shows ?

"Chanter des chansons des autres ne m’intéresse pas. Je veux défendre mes compositions mais ma voix n’aurait pas fait la différence. Malgré ma timidité maladive, j’ai quand même participé et gagné un télécrochet dans une station balnéaire. Poussé dans le dos, j’aurais peut-être finalement été à The Voice."

Laurent Voulzy a régulièrement écrit des chansons pour d’autres (Véronique Jeannot, Nolwenn Leroy,…), le voici producteur.

"J’adore ce rôle. Je produis le premier EP de la Lilloise Suzanne Grimmn (qui joue de la harpe avec lui en tournée). Lors d’un concert à Roubaix, elle est venue me chanter ses chansons. J’ai été conquis. J’ai même créé le label Manor EP. Carla Bruni lui a écrit une chanson sur une partie très dure de sa vie “Je m’envole“."

