La chanteuse britannico-albanaise a donc doublé ses revenus en trois ans, un montant colossal que la chanteuse doit en partie au succès de sa tournée "Future Nostalgia Tour".

Les revenus de sa compagnie de tournée, qui lui a rapporté 44 millions d'euros, proviennent des deux premiers mois de sa tournée nord-américaine "Future Nostalgia Tour", qui a eu lieu en février et mars de l'année dernière. Ceux-ci ne prennent pas en compte la tournée au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dua Lipa a donc touché un montant plus important.

Le montant total sera annoncé ultérieurement, qui s'annonce déjà astronomique ! En attendant, la chanteuse peut déjà profiter des premières retombées financières de sa tournée nord-américaine. "Elle gagne beaucoup d’argent, mais elle le dépense avec intelligence", a déclaré une source proche de la star au journal britannique de type tabloïd, The Sun.

Dua Lipa penche déjà sur son troisième album, qui devrait sortir dans le courant de l'année.