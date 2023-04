"Ma sante ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant", a écrit Stromae, annonçant cela avec "énormément de regrets et une profonde tristesse". Il a poursuivi: "Je me dois d'écouter mes limites. Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts".

Les tickets pourront être remboursés au point de vente où ils ont été achetés.