Adele aurait secrètement enregistré un tout nouvel album et pourrait le sortir dans les prochaines semaines: "Elle ne sera plus la reine des ballades"

La Britannique de 34 ans serait grandement inspirée par son histoire d’amour avec son fiancé, l’agent sportif américain Rich Paul. "Elle est passée du fond du gouffre à être follement amoureuse. Elle veut que le monde entier le sache", raconte un proche de l’artiste au journal britannique.

"Le prochain album sera le plus optimiste de tous les temps. Elle ne sera plus la reine des ballades déchirantes", ajoute-t-il. Cet album serait donc un renouveau pour Adele et n’aurait plus rien à voir avec ses anciens tubes, souvent très mélancoliques.

Adele a rencontré son partenaire actuel, Rich Paul, en 2021. Selon plusieurs rumeurs, ils se seraient fiancés et planifieraient un mariage cet été. C’est la première relation publique de l’artiste après son divorce en 2019 de Simon Konecki, père de son fils Angelo. "Je n’ai jamais été amoureuse comme ça. Je suis obsédée par lui. Je veux définitivement plus d’enfants. Je n’ai jamais été aussi heureuse. Je pourrais aussi bien être mariée", avait-elle confié au magazine ELLE, en août 2022.

Dernièrement, la chanteuse, qui se produit depuis novembre 2022 au Colosseum de l’hôtel Caesars Palace à Las Vegas, a annoncé prolonger sa résidence jusqu’en novembre 2023.