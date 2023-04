Bilal Hassani annule son concert prévu dans une ancienne basilique: l’événement avait provoqué des menaces et la colère des catholiques radicaux

À lire aussi

"À la vue des menaces formulées à l’encontre de Bilal Hassani et de son public dans le cadre de son concert à Metz aujourd’hui ce 5 avril, c’est avec regret, tristesse et dépit que toutes les équipes – celles de la production et de l’artiste, ont décidé d’annuler ce concert. Nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues", indique Live Nation, producteur de la tournée de Bilal Hassani, dans un communiqué.

La polémique est partie d’un post sur le blog du collectif "Lorraine catholique", ce 28 mars, criant à la "profanation" et appelant les "chrétiens fidèles" à prier ensemble devant la salle de concert de l’ancienne basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains. Le lieu a été désacralisé depuis 500 ans et a été transformé depuis en salle de spectacles.

Le collectif en question avait annoncé sur leur blog l’organisation d’un "chapelet de réparation", un rassemblement 15 minutes avant le début du concert, destiné à prier en vue de réparer les péchés causés par le chanteur. Selon eux, les prestations de Bilal Hassani "ne sont rien d’autre que pornographiques".

L’appel, relayé sur les réseaux sociaux par plusieurs médias proches de l’extrême droite et des milieux identitaires, avait été entendu et laissait craindre des déplacements de militants qui pourraient dépasser le cadre du département, d’après les renseignements territoriaux.

Françoise Grolet, conseillère régionale de la région Grand-Est et élue du Rassemblement national, avait, elle aussi, relayé l’appel sur ses réseaux sociaux, appelant à revenir "au bon sens".