Fanette sort son premier EP : un mélange entre conscience et souvenir d'enfance

Cet EP de 5 titres permet de faire une immersion totale dans son univers particulier lié à l’enfance. Un projet rétro composé de chansons poétiques écrites exclusivement en français. “Ces dernières ont pour but de ramener le public à des sentiments familiers, à des souvenirs d’enfance et à leurs émotions”, commence-t-elle. “Il s’agit d’un subtil mélange entre des souvenirs chaleureux et la nostalgie de cette époque.”

Pour Fanette, l’objectif est clair : accompagner les auditeurs dans la recherche d’une zone de confort, d’un refuge dans lequel ils se sentiront moins seuls. “Dans ce premier EP, j’ai voulu évoquer des sujets plus ou moins légers, mais toujours de manière métaphorique”, poursuit-elle. Un subtil mélange entre conscience et légèreté avec une vision métaphorique du monde qui nous entoure.

Avec ce nouveau projet, elle aborde aussi des sujets bien actuels de façon consciente, comme dans “Ma jolie poupée chérie”, dont le clip a été réalisé par une équipe 100 % féminine. “Dans ce morceau, nous abordons la santé mentale, mais de manière différente. Cela parle de la vie d’une adorable petite poupée, qui vit sa journée dans son univers miniature. Cette chanson et ce décor aux allures enfantines touchent en fait à un sujet bien plus profond.” D’autres thématiques sont abordées comme l’anxiété ou la joie de notre époque ou encore la notion de consentement.

Avec ce projet, Fanette désire désormais monter sur scène et proposer son univers poétique et coloré à son public. “J’aime la scène plus que tout. Pour moi, le contact avec le public est ce qu’il y a de plus précieux !”

Pour écouter l'EP de Fanette: cliquez ici