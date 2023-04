Le DJ bruxellois Olivier Gosseries surfe sur la mode du revival

" Lorsque Tommy Onraedt m’a demandé de relancer des soirées 90’s dans ce lieu où j’ai connu tellement de bons moments, j’ai dit banco, raconte le DJ également prof à ses heures perdues. La première a eu lieu le 10 février, nous étions fébriles et plus de 1.000 personnes sont venues faire la fête. "

Mais son actu, celle qui le fait vibrer, est la sortie ou plutôt la réédition de son vinyl à succès "Clap Your Hands" vingt-cinq ans plus tard.

"Alors que les plateformes étaient friandes d’accueillir cette version 2023, aucune ne souhaitait produire un vinyl. J’ai créé mon propre label OG Records et j’ai autoproduit (renseignements sur sa page facebook et sur son site www.gosseries.com). Lors de la sortie, ce morceau clubbing a connu le succès notamment dans le nord de la France avec 50.000 exemplaires. Lors du remix 2002, ce sont 100.000 exemplaires qui ont trouvé preneurs. J’avais envie de marquer l’anniversaire avec un vinyl avec la version remix 2023 en face A et l’original, que de nombreux aficionados me réclament, en face B. Cela démarre bien. J’ai une grosse commande en Allemagne et les DJ du nord de la France se sont aussi manifestés."

Vingt-cinq ans plus tard, Clap Your Hands connaît une nouvelle vie ©DR

Olivier Gosseries ne le cache pas : il surfe sur la vague revival. Celle qui rappelle de bons souvenirs à celles et ceux qui se trémoussaient dans les nightclubs dans les années 80 et 90. Il salue d’ailleurs ses nouveaux collègues de la scène des DJ belges comme Henri PFR ou Lost Frequencies qui pourraient être ses fils…

"Chacun amène quelque chose de neuf et de frais, dit-il. Produire un morceau reste accessible. La difficulté réside dans le choix de la voix féminine ou masculine. Elle sont moins nombreuses."

Professeur à ses heures, Olivier initie aussi des jeunes aux platines.

"Elles et ils adorent. Ils veulent toujours devenir David Guetta…"

L’agenda qui celui qui fut le DJ résident du Mirano durant 10 ans dans les années 90 et fut invité à Tomorrowland 2022 se garnit. Avec, notamment, la très courue soirée de clôture du Doudou de Mons le lundi 5 juin. Sans oublier son passage annuel aux Terrasses O2 cet été.