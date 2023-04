Thomas Bangalter raconte comment il a vécu l'aventure Daft Punk: "Dans les casques on ne voyait rien! On a joué à Bercy, mais je n'ai rien vu" (VIDÉO)

À lire aussi

Après l'annonce de la séparation du duo mythique français, beaucoup de fans se questionnaient quant à la véracité de cette annonce. En fin d'interview, Léa Salamé décide de poser la question tant redoutée. "Thomas Bangalter, vous n'êtes pas obligé de me répondre mais depuis que votre venue a été annoncée hier soir, j'ai reçu plus d'une vingtaine de SMS de collègues et d'amis qui m'écrivent la même chose: 'Demande-lui si Daft Punk c'est vraiment vraiment fini fini'. Comme je ne veux pas perdre mes amis, je vous la pose."

"Il y a eu un début, un milieu et une fin", indique le musicien. Une séparation qu’il confirme être définitive. "Je suis très content de l’avoir refermée. C’est avec un grand plaisir que je me retourne et que je regarde ce qu’on a pu faire ensemble", confirme-t-il à propos de l'histoire vécue pendant près de 30 ans avec Guy-Manuel de Homem-Christo.

La moitié du mythique groupe Daft Punk fait alors une déclaration assez insolite. En effet, le duo formé en 1993 avait fait du port d’un casque intégral sa marque de fabrique. Un accessoire pas toujours simple à arborer sur scène, selon Thomas Bangalter. "La visibilité était extrêmement réduite dans les casques, il fait très chaud, on ne voyait rien. On a joué à Bercy, je n’ai rien vu !", a-t-il ironisé.

Mythologies, un album de 23 morceaux contenant 1h30 de musique acoustique, sort le 7 avril 2023.