"Ça me terrifiait": victime de menaces, Bilal Hassani explique l'annulation de son concert dans une église

"Il y avait un rassemblement qui allait avoir lieu devant la salle et autour, dans la ville. Ils allaient essayer peut-être de viser mes fans, mon public et c’est la chose qui me terrifie le plus. Ce sont des jeunes personnes qui viennent pour s’amuser, pour passer un bon moment", a expliqué le chanteur, qui a fini par baisser les bras devant ces extrémistes qui désignent ses concerts comme "des représentations pornographiques".

"Au début, j'avais l'intention d'aller au bout et de faire ce concert. Il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours porté le plus courageux possible, mais là ça commençait à être inquiétant, surtout pour mon public", a-t-il poursuivi. Ému, il a déploré le fond des menaces, qui le visent uniquement lui, et non son concert en tant que tel: "Cette église est un lieu culturel, qui est là pour ça et accueille des shows culturels tout le temps, mais on n'en parle jamais d'habitude. J'ai très bien compris le but de ces messages et menaces. C'est parce que c'est moi, c'est ça qui est désolant [...] Je commence à être un tout petit peu fatigué de tout ça".

Sur RMC ce jeudi matin, le maire de Metz a regretté l'annulation du concert de Bilal Hassani. Selon lui, les dispositions nécessaires avaient été prises pour assurer la sécurité du show, et la décision d'annuler a été prise un peu vite. Cependant, il a dénoncé le comportement des groupes catholiques qui ont provoqué la polémique. "C'est dommage et même scandaleux qu'un concert puisse être annulé parce que obscurantistes s'y opposent", a déclaré François Grosdidier.