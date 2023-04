Annulation des concerts de Stromae: "Cela devient difficile pour un assureur de garantir ce chanteur à l’avenir"

À lire aussi

Autre perdant : l’artiste lui-même. Vingt-une dates annulées, c’est autant de cachet que Stromae ne touchera pas. Et surtout, nul ne peut douter également que c’est la mort dans l’âme que le chanteur a dû renoncer à ces concerts et donc décevoir des dizaines de milliers de fans.

Mais celui qui assume la plus grande partie des risques, c’est le producteur du ou des concerts annulés. C’est lui qui loue la salle (jusqu’à 250 000 euros pour une soirée au Sportpaleis, indique la RTBF), s’acquitte du cachet de l’artiste (comptez plus d’un million de dollars pour des Beyoncé, Taylor Swift, Bruce Springsteen, etc.), assure la promotion de l’événement, etc. Vu les enjeux financiers, ceux-ci contractent des assurances pour se prémunir des risques comme une salle devenue inutilisable, une grève qui empêche la tenue de l’événement, etc.

On s’en souvient, en novembre 2015, un concert de Johnny Hallyday programmé au Palais 12 n’a pas pu avoir lieu en raison d’un niveau d’alerte maximal décrété à Bruxelles après les attentats à Paris. L’organisateur a attendu l’injonction de l’Ocam et du ministère de l’Intérieur interdisant la tenue du concert avant de prévenir le public concerné. S’il avait annulé lui-même l’événement, les assurances n’intervenaient pas.

Dans le cas de Stromae, c’est le chanteur qui n’est pas en mesure d’assurer le spectacle pour raison de maladie indique la communication de l’artiste et des producteurs des spectacles concernés par les annulations. Le cas n’est pas rare. On pense à Florent Pagny qui a renoncé à sa tournée pour ses 60 ans en raison du cancer, à Céline Dion qui a dû faire une croix sur sa résidence à Las Vegas et également reporté sa tournée. Il était arrivé la même chose à William Sheller en 2016, toujours pour raison de santé.

Il existe aussi des assurances pour ces cas. Mais elles n’interviennent que si le risque est imprévisible. En 2009, Frédéric de Haan, à la tête du cabinet bruxellois Vander Haeghen, un assureur spécialisé dans les risques spéciaux, qui a, par le passé assuré Céline Dion, Metallica ou Johnny Hallyday, expliquait au Figaro avoir refusé d’assurer un concert de Michael Jackson en 2008. Pourquoi ? En raison de sa santé et surtout parce qu’en 1997, le roi de la pop avait reporté son concert à Ostende. Il était trop ému par la mort de la princesse Diana.

Le cabinet Vander Haegen a assuré les trois concerts donnés par Stromae au Palais 12 le mois dernier. Contacté par la RTBF suite aux trois trains d’annulations annoncés depuis, Frédéric de Haan estime désormais délicat le cas de Stromae. “Si on nous le demande, nous ferions une analyse en profondeur des risques. Nous savons qu’il a déjà annulé la fin de sa tournée il y a quelques années pour des raisons de santé. C’est un précédent qui ferait clairement partie pour nous d’une exclusion.” Il ajoute : “Avec tout le respect que nous avons pour Stromae, qui est un grand artiste, ça devient difficile pour un assureur de garantir ce chanteur-là à l’avenir.”

Henri Salvador, Renaud, Polnareff…

Qu’advient-il lorsque des artistes deviennent difficilement voire pas du tout assurables ? “Parfois, on en est réduit à prendre le risque de pas assurer un artiste parce que les taux exigés sont totalement prohibitifs”, expliquait un célèbre producteur français dans les pages du Figaro en 2009. Il pointait l’exemple d’Henri Salvador, devenu non assurable pour les derniers concerts de sa carrière. C’était aussi le cas de Renaud lors de son Phénix Tour en 2016 avait affirmé sur Europe 1 Gilbert Coullier, célèbre producteur de spectacle en France.

Ce dernier savait très bien de quoi il parlait à l’époque puisqu’il avait organisé des concerts de Michel Polnareff sans s’assurer. “Prendre l’assurance ou ne pas la prendre, c’est un choix de gestion, avait-il déclaré sur les ondes de la radio. J’ai pris une assurance pour Bercy mais j’ai décidé de ne pas en prendre pour la tournée compte tenu du prix des primes et [des clauses] d’exclusion. Ça se fait souvent parce que, quelquefois, des artistes ne sont pas assurables.” Et puis, en tournée, les dates peuvent être reportées dans le calendrier avait-il précisé. Or, Michel Polnareff a annulé deux dates de la tournée, dont une programmée à la salle Pleyel, à Paris. En cause : une embolie pulmonaire. Coût pour le producteur non assuré : 450 000 euros. “À partir du moment où je ne prends pas d’assurance, je prends le risque d’avoir une annulation et de la payer”, avait-il reconnu auprès du Parisien. À une condition ajoutait-il : que le chanteur soit bien malade. C’est pourquoi il réclamait de pouvoir consulter le dossier médical de l’artiste pour s’en assurer. Pourquoi doutait-il ? parce qu’il redoutait une simulation de la part de Polnareff. “On n’a pas été d’accord sur le choix de la salle, dit-il. Il ne tenait pas à la faire… Il n’a jamais été emballé pour aller à Pleyel.”