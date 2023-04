Marie Warnant : “J’ai toujours aimé prendre des risques dans mes chansons et ne pas penser "bankable" !”

Sa garde-robe est désormais bien plus fournie, plus pointue et elle adore travailler ses tenues pour ses concerts. Elle assume ! Et 18 ans après son premier album “De Un à Dix” qui l’impose avec “Bruxelles”, sa gouaille et sa beauté naturelle sont toujours là. Mise en valeur par les chapeaux, de cow-boy ou coiffe à voilette mi-ange, mi-démon, qu’elle doit à un de ses plus grands fans et amis, le chapelier Elvis Pompilio. Très fidèle en amitié, Marie Warnant travaille d’ailleurs toujours sur ses albums avec la photographe Cici Olsson, le guitariste Cédric van Caillie, le créatif visuel Sébastien Alouf,…

La pochette du nouvel album, pensée par Sébastien Alouf. ©DR

Son 5e projet rassemble aussi son lot de collaborations, notamment avec la jeune chanteuse Maya Safar qui faisait les choeurs et sa première partie au Botanique. Une création ambitieuse, symbolique et singulière. A notre époque où tout doit être compris en une image, deux couplets et trois gimmicks, la chanteuse-compositrice-autrice a pris le malin plaisir de ne pas penser “bankable”, “business plan”, “attente commerciale”. Mais de prendre le temps de se renouveler et de mixer ses passions : écriture ciselée, beats, électro, collab'.

Le tout placé sous l'énergie et la symbolique du tarot ! Ses 22 chansons sont inspirées par les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Un art divinatoire qu’elle a longuement étudié et pratique depuis des années dans le sillage d’Alejandro Jodorowsky. Pour elle, c'est "un support de réflexion, d’intuition et de développement personnel”. Elle tire les cartes aux autres aussi, fait des référentiels de naissance, etc... Pas d'argent à la clé, mais du troc selon ce que l'autre a envie d'échanger !

En 2022 est donc sorti “Amour sans fin”, opus plus acoustique, plus ancré dans le sens. Et fin mars est arrivé “Pisang Orange” plus électro, coloré musicalement : “J’y ai déjà mis des beats, des programmations et ensuite, je me suis amusée à jouer avec les sonorités des mots”.

Si on le trouve sur toutes les plates-formes de streaming, l’artiste l’a aussi voulu en CD. Et en point final à cet ambitieux “Amour sans fin – Pisang orange”, un vinyle somptueusement rouge s’offre en édition très limitée. L'écouter, c'est être sûr d'avoir des airs et des paroles en tête toute la journée ! Et d'en vouloir encore, pour un air qui accroche, des textes qui parlent de la société, de nous, d'amour aussi (ouf) et d'elle, qui a connu le poids des deuils et qui n'en est pas moins solaire, rassembleuse, pleine d'humour et à l'écoute. Pas dikkenek pour un sou.

Votre première chanson sur scène, c’était quand ?

En 1996 ! Quand j’ai participé à Génies en Herbe à la RTBF avec ma classe de rhéto, j’avais 17 ans. En finale, on a dû improviser une chanson. Je me suis portée volontaire et quand le présentateur m’a demandé pourquoi j’osais, j’ai répondu avec toute l’insolence d’une gamine de cet âge-là : “Parce que je suis la meilleure !”. Tout ça avec un bon petit accent namurois qui a bien fait rire ma fille quand elle a regardé la VHS. En tout cas, j’ai adoré et j’ai senti que je devais m’extérioriser. J’avais longtemps hésité entre psycho et des études de communication. Là, le choix était fait. je suis allée à Bruxelles faire l’Ihecs. J’y ai rencontré tout une bande de musiciens avec lesquels on a rapidement monté un groupe plutôt folk, Balimurphy.

Marie, il y a ce frisson qui nous parcourt lorsque l’on écoute “Bien au-delà”, la chanson qui clôt “Amour sans fin” sorti en 2022. Vous y chantez : “Ne te retourne pas, derrière il n’y a rien […] Ne t’en fais pas, ne t’en fais pas, je reste là”… Vous parlez à votre frère jumeau.

Cette chanson est associée à la carte du Soleil, symbole de Vie et d’Amour. Mon frère jumeau, Pierre, s’est suicidé quand je venais d’arriver à. Bruxelles. J’avais 18 ans et un passé familial qui a fortement été marqué par des deuils successifs alors c’était lourd de retourner à Profondeville. J’ai donc décidé d’entamer ma vie d’adulte ici, sans bagage familial, même si mes racines comptent beaucoup. Aujourd’hui, j’ai pris du recul, j’ai un enfant… j’ai réussi à me reconnecter aux souvenirs heureux de quand j’étais une petite fille. Le manque, la dureté des deuils, je les ai connus. Je n’oublie pas mais ma vie n’est pas construite là-dessus.

Le bonheur semble être pour vous dans l’amitié, et en tant qu’artiste, vus adorez les collaborations !

A Bruxelles, j’ai rencontré des personnes qui m’ont fait grandir, qui m’ont apporté du plaisir, de l’amour, de l’amitié. Par exemple, c’est Maman du cabaret de drag-queen “Chez maman” qui m’a appris à jouer de ma séduction. C’était un monde qui me fascinait, je ne m’y sentais pas jugée, observée. Et ça m’a fait un bien fou dans ma vie de femme.

Aujourd’hui à 43 ans, la passion est toujours là, vous ne sentez pas s’installer peu à peu le tabou de l’âge comme dans les autres industries où le paraître compte énormément ?

Avec l’essor des réseaux sociaux… parfois, il est plus important pour une maison de disque que l’artiste ait des followers plutôt que des chansons de qualité. Alors oui, je pense qu’il y a un réel désintérêt des artistes moins “bankable” qui jouent à long terme. En général, les médias suivent davantage les nouveautés et les nouvelles têtes que les artistes confirmés qui proposent un 4 ou 5e album. D’autant plus si c’est une femme. En Belgique, l’adage “Nul n’est prophète en son pays” se confirme malheureusement souvent. Pour ma part, je me sens bien plus riche et à ma place aujourd’hui. J’ai plus de cordes à mon arc, artistiquement et musicalement, plus de compréhension du milieu, plus de savoir-faire et de savoir-vivre. Quel désastre de considérer qu’un artiste, comme un sportif, devrait s’arrêter à la quarantaine pour “faire de la place à la jeunesse” ! J’aime le bon vin, j’aime le bon artiste… Ne sont-ils pas meilleurs et plus pertinents, tous les deux avec l’âge et la maturité ?

