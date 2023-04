Marie Warnant, une chanteuse faite pour le live

Deux concerts sold-out à l’Orangerie le 26 mars dernier pour lancer "Pisang orange” : Marie Warnant s’y est donnée avec délice, impatiente qu’elle était d’y être enfin. “Il y a peu d’endroits dans ce monde où je me sens aussi bien et libre que sur une scène”, sourit-elle. Elle y est tout à sa musique et à son public auquel elle raconte ses chansons, les symboliques du tarot, avec quelques blagues et des petites histoires perso à la clé. Car oui on peut être rock’n’roll et farce. Et donner une nouvelle lecture électrique et colorée d’un album qu’on n’aurait pas cru aussi dansant. Le dimanche soir, elle avouait que “c’était un rêve secret qui s’est réalisé…