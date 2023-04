WASP dans l’ombre et les ténèbres

Les Ricains ont entamé le show avec un medley de 3 titres du premier album et Inside the Electric Circus.

Blackie Lawless, seul rescapé de la formation originelle, aime montrer qu’il est le seul patron à bord en étant perché sur son estrade derrière un micro en forme de guidon de moto chopper.

Mais il aurait fallu porter des lunettes infrarouges pour apercevoir un simple trait des visages des musiciens tant les fumigènes et l’absence de lumière de scène les ont laissés dans la pénombre d’un bout à l’autre du show.

Ce manque de visibilité aura quelque peu terni la soirée même si Blackie Lawless a démontré qu’il avait conservé un bel organe vocal. Sa voix gutturale a bien supporté les vocalises de titres aussi rapides que "Wild Chili" ou au tempo plus modéré comme "The Idol".

Mais impossible de percevoir une quelconque expression sur le visage de Blackie Lawless même si celui-ci a avoué être heureux de retrouver ses fans belges après plus de trois ans. Cela faisait en fait plus de 5 ans (10/2017) que le groupe n’avait plus foulé notre sol dans cette même salle d’ailleurs.

Et ceux qui n’avaient jamais vu le groupe auparavant ont dû froncer les sourcils plusieurs fois pour essayer de discerner les musiciens ou les clips vidéos des plus grands succès du groupe diffusés sur trois écrans géants postés à l’arrière de la scène.

WASP a clôturé la soirée sur trois rappels ("Animal", "The Real Me", "I Wanna Be Somebody"). Sur ce dernier titre, la voix de Blackie a accusé quelques petites faiblesses qui ont justifié la durée relativement courte du concert (75 minutes) à l’issue duquel, le groupe a remercié dans un film tous ceux (anciens et actuels musiciens, managers) qui ont permis à WASP d’être le groupe qu’il a été.

Le sera-t-il encore dans le futur ? Blackie Lawless a promis de revenir bientôt dissipant ainsi le doute d’une tournée d’adieu…

Attention, Blackis Lawless, victime d'une laryngite, ce qui explique certaines faiblesses vocales vendredi soir à Anvers, a annulé le concert que le groupe devait donné ce samedi à Eindhoven, aux Pays-Bas. De nombreux Belges n'ayant pas pu se procurer des places pour Anvers avaient décidé d'aller voir WASP chez nos voisins du nord. Inutile de s'y rendre, le concert n'aura pas lieu ce samedi. II est reporté au 9 mai.

Setlist :

- Medley : On Your Knees – The Flame – The Torture Never Stops – Inside The Electric Circus

- L.O.V.E. Machine

- Wild Child

- The Idol

- The Great Misconceptions of Me

- Chainsaw Charlie (Murders in the Rue Morgue)

- Blind in Texas

- Animal (Fuck like a Beast)

- The Real Me

- I Wanna Be Somebody