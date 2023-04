Le rappeur Diddy, la machine à cash de Sting

Diddy en fait les frais depuis 1997 et son tube “I’ll Be Missing You”, onze semaines en tête des charts aux États-Unis Pour le fabriquer, il a sciemment pompé dans un autre hit, “Every Breath You Take” de Police, sans demander d’autorisation au préalable. Mal lui en a pris. Il doit désormais verser 2 000 dollars par jour à Sting et cela pour le restant de ses jours comme l’a fait savoir le chanteur britannique lors d’une émission radio.

2 000 dollars par jour ? Entendant cela, le rappeur a corrigé : ce sont 5 000 dollars qu’il verse quotidiennement à Sting, soit près de 2 millions par an ! Depuis 1997, cela représente la coquette somme de 47,5 millions de dollars !

Qu’on se rassure, Diddy n’est pas à la rue pour autant. Il figure deuxième dans la liste des rappeurs américains les plus riches, juste derrière Jay-Z. Sa fortune est estimée à 1 milliard de dollars. Il a de quoi voir venir.

Les Inconnus aussi pris la main dans le sac

Les procès pour exploitation non autorisée de samples sont légion dans la musique. La mésaventure a failli arriver aux Inconnus alors qu’ils étaient au sommet de leur gloire. En 1991, pour leur émission La télé des Inconnus, ils avaient enregistré une parodie d’une chanson de Tonton David qu’ils avaient intitulé “Auteuil, Neuilly, Passy”. Pour la musique, ils avaient entre autres “emprunté” celle de titre funk “Southwick” de Maceo Parker&The King’s Men, le saxophoniste de James Brown. N’ayant pas demandé l’autorisation et pour éviter un procès, un accord a été trouvé selon lequel tous les droits sont revenus à Maceo Parker. Les Inconnus n’ont pas touché un centime sur ce qui a été un des plus gros tubes en 1991 en France…