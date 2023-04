Thèmes contemporains et mise en scène bluffante: l'opéra-rock Starmania plus actuel que jamais

Tous sont venus mesurer la postérité de l’œuvre créée par Michel Berger et Luc Plamondon en 1979. Ce dernier a supervisé cette nouvelle version, en binôme avec le fils de France Gall et de l’interprète de “Paradis Blanc”, Raphaël Hamburger. Ensemble, ils ont monté une équipe de choc : le metteur en scène “surdoué” Thomas Jolly, le très demandé chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui et Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femme Louis Vuitton, aux costumes.

Des grands noms en coulisses. En haut de l’affiche, par contre, ceux des chanteurs demeurent inconnus. Sans doute pour ne pas les mettre en compétition avec les inoubliables prestations de Daniel Balavoine, France Gall, Maurane ou Fabienne Thibeault. On remarque quelques têtes venues de l’émission française The Voice (Côme, Alex Montembault) et de la Star Academy au Québec. Une subtile mise en abyme de l’histoire du personnage de Cristal, présentatrice d'un télécrochet musical.

Une version plus apocalyptique

Avec l’avalanche de tubes à venir (“Quand on arrive en ville”, “Les Blues du Businessman”, “Le Monde est Stone”, “Besoin d’Amour”…), on se demande si la salle ne va pas se transformer en immense karaoké. Les doutes s’évacuent aussitôt que le spectacle démarre. Nous voilà plongé dans Monopolis, mégalopole futuriste et morose dans laquelle évoluent des habitants zombifiés, terrorisés par le gang des “Étoiles Noires”, mené par Johnny Rockfort. On tombe en pleine campagne présidentielle : l’homme le plus riche du monde, Zéro Janvier, affronte la militante écologiste le Gourou Marabout.

Des thèmes ô combien contemporains. Prévu à la base comme une dystopie, l’opéra-rock résonne plus que jamais avec notre réalité. Fracture sociale, montée des totalitarismes, changement climatique, questionnements autour des genres, perte de sens,… Des préoccupations présentes dans l’œuvre originale, mais qui s’exposent de manière plus sombre, violente et apocalyptique cette fois. On redécouvre la noirceur des textes de Luc Plamondon, avec ces scènes de bagarres, ces armes brandies, ce climat d’insécurité permanent.

Une mise en scène bluffante

Avec cette relecture de Thomas Jolly, l’histoire de Starmania, souvent mise au second plan, devient plus lisible. Tout comme les relations entre les différents personnages (l’actrice déchue Stella Spotlight, Marie-Jeanne la serveuse automate ou Ziggy, l’artiste en soif de célébrité…). Les inusables chansons prennent, soudainement, une autre dimension et montrent davantage de profondeur. Les huit chanteurs et chanteuses souffrent rarement de la comparaison, en offrant une vraie prouesse vocale et en osant prendre des directions différentes.

Mais c’est sans doute visuellement que la comédie musicale reste la plus impressionnante. Avec des jeux de lumières spectaculaires et des décors bluffants avec ce grand bloc au milieu de la scène qui devient tour à tour la discothèque de Naziland, le plateau télé de l’émission Starmania, le refuge de Stella Spotlight ou le podium de Zéro Janvier. Les chorégraphies, plus discrètes au début avant d’exploser à la fin, sont finement pensées. Elles servent le propos tout le long plutôt que de servir de simple divertissement. Trois heures de spectacle de grande ampleur, comme on en voit rarement dans les productions françaises. Jamais dans l’imitation ou la surenchère, l’opéra-rock Starmania prouve qu’il a encore des choses à dire, montrer et faire entendre.

→ Starmania, à Forest National (Bruxelles) le 12, 13 et 14 mai