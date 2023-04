Le pactole pour Amanda Lear grâce à un tube de 1978

La nostalgie peut rapporter gros. Ce n'est pas Amanda Lear qui prétendra le contraire. Grâce à "Follow Me", un tube enregistré en 1978, elle vient de toucher le pactole. "Chanel en a acheté les droits pour un demi-million de dollars, explique-t-elle dans Télé Star. La nouvelle génération le découvre. C'est actuellement l'un des titres les plus recherchés sur l'application Shazam. Et je suis n°1 du hit-parade en Corée du Sud, plus de 40 ans après la sortie de l'album Sweet Revenge !"