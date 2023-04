Henri Dès, 82 ans, de passage en Belgique: “J’aurais pu ne plus être là car, en 2019, j’ai été mort pendant 9 minutes”

Il faut dire qu’entre Henri Dès et la Belgique, c’est une belle histoire d’amour. À commencer par sa rencontre avec Salvatore Adamo -sur une radio suisse romande- qui l’a présenté à son producteur et l’a ainsi lancé. “Mon premier disque est parti comme ça, c’était des chansons pour adultes à cette époque-là. J’ai fait une carrière un peu confidentielle en commençant comme chanteur pour adultes au Festival de Spa, que j’ai gagné. S’en est suivi un spectacle où j’ai parcouru tous les villages de Belgique et je me suit fait pas mal d’amis. Mais dès que j’ai commencé à faire des chansons pour enfants, cela a démarré très vite.”

Étiez-vous prédestiné à cela ?

”Non, on ne pense pas qu’on va faire des chansons pour enfants. Quand mon fils est né, je me suis dit : 'tiens, je vais essayer, avec ma petite expérience d’auteur pour adultes, de lui faire une chanson pour qu’il en comprenne le sens et la musique'. Puis, il était tout le temps collé à chanter avec moi. Donc, c’est comme cela que c’est parti. J’ai enregistré sa voix et la mienne comme on peut garder la photo souvenir de son enfant. Mais mes amis m’ont dit : 'faut pas laisser ça dans un tiroir, il y a quelque chose là !' Je me suis alors dit : 'pourquoi pas !' Et j’ai continué. J’ai fait un album et cela a été tout de suite un carton !”

Et comment allez-vous, aujourd’hui, suite à votre malaise de 2019 ?

”Bien, cela aurait pu être plus mal. J’aurais pu ne pas être là, évidemment. Parce qu’en 2019, je suis mort. Le 27 novembre 2019, je regarde un film avec mon amie à la maison… un film de Robert de Niro et mon cœur s’est arrêté. Je n’ai rien senti. Mais elle l’a vu puis elle m’a fait un massage cardiaque et m’a sauvé. Si elle n’avait pas été là, je ne serais pas là aujourd’hui, ça c’est sûr.”

33 établissements scolaires ou crèches portent le nom d'Henri Dès aujourd’hui. 31 en France, 2 en Suisse mais pas encore en Belgique.

Que s’est-il réellement passé, avec le recul ?

”Je n’ai aucune idée de ce qui a pu arriver. Je n’ai vraiment pas senti de douleur. C’était vraiment un truc qui est arrivé comme ça et il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question. Si cela arrive à lui alors qu’il a une vie saine, ne boit pas comme un trou, ne fume pas comme un pompier et est en bonne santé… comment est-ce possible un truc pareil ? Ça leur foutait la trouille car ça leur disait : ça peut arriver à moi.”

Cet accident a-t-il changé votre façon de voir les choses ?

”J’étais mort pendant 9 minutes, puis les secours sont arrivés avec les défibrillateurs. Mon amie m’a vraiment sauvé car elle a permis à mon cerveau de ne pas être en déficit d’oxygène. Après, j’ai fait ce qu’il fallait pour me remonter. J’ai fait la sonde de la mémoire, ils m’ont fait des tests un mois après... où ce n’était pas très bon. J’étais encore un peu faible. Mais une année plus tard, ils m’ont dit : 'chapeau, plus aucun problème'. Pendant une heure et quart de concert, je n’ai donc toujours pas besoin de prompteurs (sourire) !”

Avez-vous du coup pensé à la retraite ?

”Ah non ! J’ai comme l’impression que la vie m’a donné une pièce à remettre dans le bastringue. C’est reparti et c’est incroyable d’autant plus que je suis remonté à fond. J’ai fait ce qu’il fallait aussi. J’ai fait de la gym, du vélo de la marche et j’ai tout fait pour me remettre. J’ai donc l’impression que c’est un cadeau que l’on m’a fait. La retraite n’est donc pas encore là, non (sourire) !”

Un hommage à votre carrière vous toucherait-il, néanmoins ?

”Bien sûr mais cela est déjà le cas. Si les salles se remplissent encore, cela veut dire que c’est un hommage que me fait le public. Je suis passé un petit peu à travers, à pieds joints même, par-dessus les médias. On ne m’invite pas comme certains artistes. Et certains artistes ne vivent que pour être invités dans les prime time sinon ils n’existeraient pas. Moi, ce n’est pas le cas, ça marche autrement. C’est le fond qui marche. Le bouche à oreille. C’est le public qui me fait. L’hommage, il vient d’eux. 33 établissements scolaires ou crèches portent mon nom aussi aujourd’hui. Il n’y en a pas en Belgique mais 31 en France et 2 en Suisse. Je ne pense pas que je vais avoir des hommages différents. Et ces hommages-là me conviennent parfaitement.”

Albums pour adultes, versions “metal” et comédie musicale

”C’est grâce à mon fils si j’ai commencé à écrire des chansons pour enfants mais c’est aussi grâce ou à cause de lui que je me suis lancé dans le metal, confirme celui que l’on a surnommé Henri Death Metal pendant un moment. Mon fils est un musicien metal et il m’a dit : écoute, papa, je suis persuadé qu’il y a plein d’adolescents et jeunes gens qui seraient ravis d’écouter tes chansons sous une forme différente. On les a alors travaillées et on a appelé le groupe Henri Dès et Ze Grands Gamins. Et puis, on a fait une série de concerts pendant 4/5 ans qui marchait très bien. Il a ensuite voulu arrêter donc j’ai suivi le pas.”

Sous cette forme-là, c’est donc bel et bien fini. Mais, à 82 ans, Henri Dès voit l’avenir sereinement, entre albums pour adultes (deux sont sortis récemment dont Autrement, et resteront juste des disques) et ses concerts pour enfants. Deux choses qu’il ne veut pas mélanger au risque de ne pas être compris. “Je ne pousse pas à la consommation. Je ne suis pas quelqu’un qui court après les spectacles. Ils arrivent ou pas. Je dis oui ou non. Mon équilibre entre vie privée et professionnelle est donc bien équilibré. Je ne risque pas le burn-out je prends ce que j’ai envie de prendre. Et ça suffit (sourire) !” Bref, une carrière sans regrets. “Les choses sont toujours arrivées sans que je n’ai eu à les provoquer, conclut-il. Comme cette comédie musicale qui va se faire sur mes chansons avec des comédiens, chanteurs et acrobates du Cirque du Soleil fin 2024. Ils m’ont rassuré en disant que je ne devrais pas faire l’acrobate (sourire) !”