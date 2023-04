Comment voir les concerts d'Angèle à Coachella, le plus grand festival du monde

Ce vendredi 14 août débute l’édition 2023 de Coachella, le plus grand festival du monde. Six jours durant (2 fois 3 jours), des dizaines de milliers de personnes vont confluer vers les 32 hectares de l’Empire Polo Club d’Indio en Californie pour faire le plein de décibels. Au menu : le gratin mondial de la musique. Sont attendus sur scène : Gorillaz, Bad Bunny, Frank Ocean, Björk, Blondie, Christine and the Queens le phénomène féminin de la K-pop Blackpink ou encore la révélation Rosalía. Mais aussi Angèle ! Elle s’y produira ce vendredi et le 21 avril également, comme Stromae l’a déjà fait par deux fois précédemment, en 2015 et l’an dernier.