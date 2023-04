Le come-back de Georges-Alain, de la Star Academy: "Je n’ai pas de honte, il y a plein d’artistes qui chantent comme des pieds"

Et qu’importe ce que disent ses détracteurs prompts à fustiger le fait qu’il ne sait pas chanter. Il a été très clair dans un autre entretien, accordé cette fois à Kombini “Moi, je suis un musicien. Je me suis pris au jeu de chanter avec la Star Ac. Ça m’a permis de défendre mes paroles et mes compositions. Maintenant, on va être clair, tout le monde le sait et je n’ai jamais eu de problèmes avec ça, je n’ai pas de voix. Mais ça ne m’empêche pas d’exprimer ce que j’ai à exprimer. Je n’ai pas de honte. Il y a plein d’artistes qui chantent comme des pieds. Ce n’est pas pour autant qu’ils n’évoquent pas quelques émotions et qu’ils n’ont pas des trucs à transmettre.” Et puis qu’importe finalement, explique-t-il. “En fait, je ne fais pas du son pour être connu ni pour être sur scène.”

N’allez pas non plus lui demander comment vont les autres participants de la Star Ac, qu’ils soient de sa promotion ou pas. Là aussi, la réponse fuse. Peu de monde trouve grâce à ses yeux, confie-t-il dans Le Parisien : “Ce ne sera jamais mes potes, sauf Philippe Miro, qui a fait ma première partie. Et Emma Daumas : on s’est détesté au château, puis on s’est connu en sortant.” Quant à sa participation à la Starc Arc, il la qualifie d'erreur. “Il n’y a pas de mal à dire que t’as fait une erreur de jeunesse, mais la mienne était filmée et je n’avais pas le droit d’en dire du mal.” Mais si c’était à refaire, il referait le télécrochet car c’est là qu’il a rencontré celle qui est devenue la mère de sa fille.

Si récemment, Georges-Alain a fait parler de lui en apparaissant dans un sketch du jeu LOL : qui rit sort sur Amazon Prime Video, qu’a-t-il fait entre sa participation à la Star Academy en 2002 et aujourd’hui ? . Toujours dans les pages du Parisien, il explique avoir d’abord signé un contrat avec Pascal Nègre alors patron d’Universal Music. Il dit avoir passé cinq années “idylliques” avec celui qui lui a appris le métier avant une séparation. “On n’est pas parti fâchés, il m’a ouvert les yeux sur le fait que je n’étais pas fait pour cette sphère-là…”

Ensuite, il a été journaliste sportif pour Canal +, Eurosport et SFR. Il a aussi été backliner pour d’autres artistes (Il s’occupait du son pour eux), livreur d’instruments et même chauffeur...