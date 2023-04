Deux selfies et tout sourire : Stromae refait surface par deux fois malgré ses concerts annulés

Le Maestro aurait été rattrapé par un burn-out ou une dépression. Aucune certitude, même si dans son communiqué, le chanteur invoquait des problèmes de santé. “Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant. […] Je me dois d'écouter mes limites.” Pourtant, en février, dans un reportage de la RTBF, il avait indiqué : “Je ne pense pas que je me laisserai avoir une deuxième fois. La tournée est beaucoup plus reposante.”

Surprise ! Mardi, le chanteur est apparu dans une brasserie des environs de Knokke-Heist. Il est venu y manger une tomate-crevettes, la spécialité de Livingroom 102, l’établissement d’Olivier Thiel. Ce dernier était aussi surpris qu’heureux de voir cet hôte prestigieux dans ses murs.

Stromae avec le patron de la brasserie Livingroom 102, à Knokke. ©Nieuwsblad

Habitué à recevoir des vedettes et donc à la discrétion, il a cependant demandé à Stromae de poser pour une photo. Le chanteur paraît être en forme. Mais attention aux apparences, elles peuvent être trompeuses, en particulier en matière de santé mentale.

Le lendemain, c’est toujours à Knokke-Heist, mais sur l’avenue Lippens, qu’il a également joué le jeu du selfie. Cette fois, c’est en compagnie de la gérante de Crème Karamel et de son équipe qu’il a posé. Il y a brunché, manifestement seul selon les déclarations de la tenancière qui salue son comportement amical, poli et modeste dans Het Laatste Nieuws. Au menu : œufs sur le plat, avocat et bacon. Et des crêpes comme dessert.

En revanche, le timing n’est pas très opportun. Cette photo surgit la veille de la série de trois concerts que Stromae devait donner au Ziggo Dome d’Amsterdam et qui sont passés à la trappe. Voir leur idole au restaurant poser pour une photo peut ne pas plaire à tout ou partie de ce public.