20 ans après l’âge d’or des comédies musicales, Cécilia Cara se confie : “Les gens m’appellent encore Juliette”

De Roméo et Juliette à Grease, en passant par Notre-Dame de Paris (l’Esmeralda Hélène Ségara sera même présente sur les dates belges !), Starmania, Les Dix Commandements ou encore Le Roi Soleil, il y a en aura donc pour tous les goûts et toutes les familles. “Les gens terminent debout en train de danser avec nous”, assure la chanteuse, heureuse de faire partie de cette tournée qui passe par Mons ce vendredi, Liège (Le Forum) ce samedi et Bruxelles (la Madeleine) ce vendredi 21 avril. Bienvenue dans la douce nostalgie, à la manière de Stars 80, des comédies musicales. “C’est vraiment comme une sorte de Madeleine de Proust. C’est un spectacle joyeux, réconfortant et on sent qu’on a aussi grandi avec ce public. Un vrai partage de chanter ensemble.”

Des retrouvailles avec Damien Sargue aussi, votre complice des débuts.

”Oui, c’est vrai. Après, avec Damien, on s’est souvent retrouvé durant ces années, ponctuellement, pour chanter lors de promos télé ou de galas. Mais ici, ce sont de vraies retrouvailles, surtout que l’on s’est vraiment retrouvé en début d’année car nous sommes partis à Taiwan pour jouer le spectacle Roméo et Juliette. J’ai donc remis mon costume 20 ans après. C’était très beau, très fort et très émouvant. Cela a tellement bien marché que l’on repart en tournée pendant quatre mois en Chine, de mi-mai à mi-septembre. Ce spectacle de comédies musicales, c’est donc aussi un peu notre façon à nous de célébrer ces 20 ans.”

"Avec Damien, on a une relation très forte depuis 24 ans, qui est totalement indescriptible, extrêmement naturelle et bienveillante. On ne s’est jamais pris la tête et on se protège l’un l’autre."

Est-il aussi votre Roméo dans la vraie vie ?

”Non (elle est séparée d’Arthur Jugnot, fils de Gérard, avec qui elle a eu un fils prénommé Célestin, NdlR.) mais j’ai trouvé mon Roméo de la scène pour la vie. Avec Damien, on se connaît depuis que j’ai 15 ans et lui, 18 ans. On a démarré et grandit ensemble. On a une relation qui est totalement indescriptible. C’est quelque chose d’extrêmement naturel et bienveillant. On ne s’est jamais pris la tête et on se protège l’un l’autre. C’est quelque chose de très fort depuis 24 ans. Une évidence sur scène aussi. Ce qui se passe entre nous est, beau, magique et unique. Pourvu que cela dure !”

Ce personnage de Juliette vous colle encore à la peau ?

”Inévitablement, oui. Le spectacle a eu un impact sur tout un public, toute une génération. Il arrive très souvent, encore, aujourd’hui, que les gens m’appellent Juliette. Après, cela ne m’empêche pas d’avoir fait plein d’autres projets comme de développer un album personnel aux sonorités pop latine. Les gens me suivent aussi dans cet univers-là, une facette plus sensuelle de moi, et cela me touche. Mais Juliette fait aussi partie de mon parcours, c’est un personnage merveilleux et le fait d’avoir sa robe, ça m’a beaucoup émue. Elle a une place importante dans ma vie, et j’en suis très fière. Elle me colle à la peau mais c’est chouette ! J’avais entre 15 et 19 ans, j’ai beaucoup appris sur ce show.”

Vous n’avez pas tout flambé par la suite ?

(Sourire). Non, moi j’étais plutôt sérieuse. On a beaucoup joué donc moi, jusqu’à 18 ans, je ne m’en suis pas beaucoup préoccupé car je n’ai pas arrêté de travailler donc pas eu le temps. Mais dès que j’ai eu 18 ans, je me suis acheté une petite voiture et passé mon permis. L’étape adorée car sentiment de liberté. Sinon j’ai juste acheté mon petit appartement. On est tous différents de ce point de vue là… j’ai toujours été bien entouré. Je suis d’une famille modeste et je connais la valeur des choses. J’ai une chance incroyable de faire ce métier et de ne jamais m’arrêter.”

Elle donne des nouvelles de Florent Pagny

”J’aime beaucoup faire des projets très différents, confesse Cécilia Cara qui oscillent entre tournées (Les comédies musicales -le concert ou Roméo&Juliette), théâtre et fictions télé pour France Télévisions. “Je trouve que le jeu, le chant et la danse sont des disciplines qui se complètent. Et ce qui est bien avec les comédies musicales, c’est que je peux faire les trois.” Début d’année, la chanteuse de 38 ans -qui avait fait un duo avec Florent Pagny en 2001- a aussi sorti un nouvel album. “J’ai eu de ses nouvelles il y a quelques mois quand j’ai sorti mon album Paris-Bogota, qui est dans une couleur pop latine comme le sien, nous confie-t-elle. Je lui avais envoyé l’album et il m’a rappelé trois jours plus tard. On a passé un long moment au téléphone et il a été d’une attention et bienveillance. On a beaucoup échangé sur le métier d’aujourd’hui. À quel point, il fallait s’adapter à notre temps.” Cécilia Cara garde de très bons souvenirs du coach de The Voice qui se bat aujourd’hui contre le cancer. “J’ai adoré faire ce duo, L’air du temps, avec lui. Un vrai moment de partage à l’époque. J’étais très jeune, 18 ans, et il avait été super. Il était ouvert à mes propositions alors que c’était sa chanson à la base. C’est un artiste et un humain incroyable. Je suis très heureuse de voir qu’avec le temps, et ce qu’il traverse, il est toujours là et authentique. J’ai été très touché par sa bienveillance alors qu’on s’était un peu perdu de vue. Florent est une très belle personne et je le remercie.”