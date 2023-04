Angèle a séduit la foule au festival Coachella : “Elle a enchanté le public”

La saison des festivals est lancée aux États-Unis. Le célèbre Coachella a en effet commencé vendredi, avec la prestation d’Angèle notamment, après les prestations du groupe Blink-182 et de Blondie. Notre compatriote faisait ses débuts sur la scène de l’événement américain, et a visiblement été à la hauteur des attentes de ses fans. Elle a interprété une dizaine de chansons, dont l’inévitable “Balance ton quoi” ou encore “Fever” (son duo avec Dua Lipa) et “Ta reine”. Comme à son habitude, Angèle était accompagnée de ses danseurs, et a fait danser les centaines de personnes présentes dans le public.