Anonymat de ses membres: Daft Punk a tout piqué à Telex !

Outre sa musique, le fleuron de la French Touch s’est distingué par l’anonymat de ses membres résolument cachés sous leurs casques de robots. Qui peut affirmer avec certitude que Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo se cachaient bien sous cet attirail quand ils se produisaient en concert ou à la télévision ? Peut-être se sont-ils inspirés de Telex ? Michel Mooers raconte qu’à l’époque, le groupe avait pensé envoyer des sosies pour les représenter. “On n’avait pas envie de la vie de musicien, de prendre la route et donc des concerts”, explique-t-il. Au début du groupe, ils étaient d’ailleurs masqués. “Parce qu’on était tous les trois issus de milieux musicaux différents et qu’on n’avait pas envie que les gens fassent des rapprochements entre-nous”.

Ceux qui s’en souviennent n’ont pas oublié que Marc Moulin, Michel Moers et Dan Lacksman apparaissaient aussi cagoulés dans le clip de "Twist à Saint-Tropez". “Pour créer du mystère”, dit Dan Lacksman. Une “bonne idée” qui a tourné court quand Telex s’est exporté en Allemagne. “L’Allemagne a demandé qu’on change notre look parce qu’à l’époque, il y avait les terroristes de la Fraction armée rouge. Ça faisait mauvais genre.”

”Les Daft Punk nous ont tout piqué mais ils n’ont pas beaucoup parlé de nous. C’est suspect…” (rires)