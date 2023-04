”Dans ma tête”, le premier single d’ESTL est la découverte belge de LN Radio

”Dans ma tête”, à découvrir toute la semaine à venir sur LN Radio en tant que découverte belge, est son premier single. Il a été écrit par le Liégeois Pierre Dumoulin, chanteur du groupe Roscoe mais pas que. Il a aussi travaillé avec Blanche et Eliot pour leurs prestations lors de l’Eurovision. Et avec Noémie Wolfs.

À l’écoute, le titre n’est pas sans rappeler Angèle lors des premières mesures, puis, Jain avec ses rythmiques et son flow caractéristiques. C’est particulièrement audible sur le refrain. D’autant qu’il y a des sonorités légèrement orientales qui s’invitent sur l’instru. Attention, ESTL n’est pas un clone de ces deux voix-là. Disons qu’il y a une parenté. Quoi qu’il en soit, le morceau rentre tout de suite dans l’oreille pour ne pas en sortir. C’est pop, frais et enjoué. Voilà qui augure le meilleur pour la jeune belge.

Mais gare aux apparences. Ce n’est pas parce que le morceau est pop qu’il est à ranger dans la case des chansons Bisounours. Ce qu’exprime ESTL, ce sont ses peurs et ses questionnements intérieurs. Mais elle le fait avec délicatesse, douceur et un peu de désinvolture aussi en évoquant ces petites voix qui se glissent dans nos têtes. D’où le titre du single.

La musique, ESTL est tombée dedans dès son plus jeune âge. Comme Obélix dans la potion magique. Elle tâte de la scène dès ses six ans, bifurque vers la musique deux ans plus tard et commence une formation classique derrière le piano. Mais c’est sur scène qu’elle est vraiment elle-même. C’est bien simple, elle y passe le plus clair de son temps durant son adolescence. D’ailleurs, aujourd’hui, elle a posé ses valises à Paris où elle suit l’enseignement du cours Florent afin de parfaire son art.