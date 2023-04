Telex comme vous ne l'avez jamais entendu

Michel Moers et Dan Lacksman ont reçu La DH dans le studio de ce dernier à Bruxelles. L’occasion de revenir avec eux sur le parcours de ce groupe pas comme les autres qui en a inspiré tant depuis la fin des années 70.

Que trouve-t-on dans ce coffret ?

Michel Moers : “Tous les albums originaux retravaillés. On a remixé beaucoup de morceaux parce que la technologie permet aujourd’hui de faire les choses autrement. Mais la musique est la même ; ce sont les mêmes notes.”

C’était une nécessité de retravailler les titres ?

Dan Lacksman : “Quand on ressort un album, on fait au minimum un remastering. On repart du master original et on refait un mastering plus adapté aux moyens d’aujourd’hui, qui respecte mieux l’original. Avec un son moins compressé, etc. Ce faisant, on s’est rendu compte qu’on avait des frustrations sur certains titres et même sur certains albums. On a voulu essayer un nouveau mixage. Est-ce iconoclaste ? On a testé sur un ou deux titres et ça nous a vraiment plu. Du coup, on a passé en revue tous les albums et regardé si on était en mesure d’améliorer le mixage original. Plus de la moitié des titres ont reçu un nouveau mix. Le défi était de rester fidèle aux originaux et il ne fallait pas qu’on sente la différence entre les titres retravaillés et ceux qui ne l’ont pas été. Cela a tellement bien collé qu’à un moment, je ne savais plus moi-même si j’écoutais un titre remixé ou qui ne l’était pas.

M.M. : “J’étais proche de détester deux albums, celui fait avec les Sparks et le dernier. C’était dommage. Retravaillés, ils sont devenus mes favoris. Peut-être parce que je les redécouvre. Ils ont énormément gagné, notamment celui avec les Sparks, Sex. Je ne sais pas pourquoi, j’ai chanté comme si je voulais impressionner Russel Mael (chanteur des Sparks, NdlR.) et c’était insupportable. Maintenant, c’est bien. Je ne regrette pas l’investissement. On n’a rien ajouté sur les morceaux, sauf un peu de vocoder sur deux titres qui n’étaient pas finis. Par contre, on a retiré des pistes. En principe, Telex, c’est une musique simple. Hé bien, on a encore simplifié."

Que reste-t-il si c’est encore simplifié ?

M.M. : “Ce sont des pistes satellites qui perturbaient un peu le rythme. Le premier album a toujours été l’album référence à chaque fois qu’on en a commencé un nouveau. Mais on n’arrivait jamais à cette fraîcheur. Maintenant, on perçoit bien mieux le fil entre le premier et le sixième album. Tout est plus dépouillé et plus efficace. Les pochettes aussi ont été restaurées à partir des pochettes les moins dégradées que j’ai scannées et photoshopé. Je suis content du résultat, d’avoir passé du temps là-dessus.

Telex est dépoussiéré depuis que vous avez signé chez Mute, mythique label de musiques électroniques de Dan Miller. C’est-à-dire récemment…

M.M. : “On aurait peut-être dû être là plus tôt mais ce n’est pas comme çà que çà s’est passé.”

C’est un regret ?

M.M. : “Mute, c’est mieux par rapport à toutes nos aventures et tribulations…”

D.L. : “Mais nous étions belges et nous avons signé dans une maison de disques belge à l’époque. Cependant, on a appris que Dan Miller et Mute nous suivaient déjà et l’ont fait tout au long de ce qu’on a fait. Il aurait aimé nous avoir. Çà fait plaisir.”

L’histoire aurait été différente ?

M.M. : “On ne le saura jamais. On ne va pas refaire l’histoire ; ce n’est pas très intéressant. Elle est belle comme cela. On était un groupe belge, donc actif sur un territoire limité. On est sorti de ces frontières. Mais nous n’étions pas très extravertis et nous faisions une musique de studio. On n’a pas fait de concert, à part l’Eurovision qui n’en était pas un. Je pense qu’on a eu le succès qu’on méritait. Enfin, qu’on était prêts à accepter…”

On ne vous a jamais proposé de faire du live ?

M.M. : “Oui. il y a eu un projet de concerts au Japon. Les tractations ont duré un an mais ça ne s’est pas fait. C’est sans regret.”

Dan Lacksman et Michel Moers ont retravaillé plus de la moitié des titres de Telex pour sortir le coffret renfermant tous les albums du groupe. ©JC Guillaume

Quarante-cinq ans après les débuts de Telex, il y a toujours des fans et même de nouveaux aficionados. Vous avez conscience de représenter quelque chose d’important dans la musique pour les gens ?

D.L. : “Au début, on pensait que Telex, c’était une musique relativement jetable. On s’amusait. Ce n’était pas notre première activité au début. Moi, je travaillais en studio mais je faisais d’autres choses. C’était notre hobby. Puis, quand ça a commencé à marcher, çà nous a plu mais on n’a jamais pensé stratégie ou quoi que ce soit. En Belgique, on n’a jamais envisagé çà comme une activité unique. C’est trop fragile.”

Telex, c’est de la musique électronique, donc faite avec des machines. Dans un entretien sur la BBC, Thomas Bangalter, ex-Daft Punk, a déclaré être effrayé aujourd’hui par “la relation entre les machines et nous-mêmes.” Il englobe là-dedans l’intelligence artificielle. Les machines ne vous font toujours pas peur ?

D.L. : “Moi, je les adore. J’ai tout de suite adoré les synthétiseurs et tout ce qui est technique. Les ordinateurs, çà fait de nouveaux outils à disposition. Chaque fois qu’un nouveau plug-in (logiciel additionnel qui propose des sons, des effets, etc., NdlR.) sort, c’est de la science-fiction. Lorsqu’il y a un enregistrement de piano avec une fausse note, on peut l’extraire et la remplacée par la note juste. Il y a aussi de la vie dans les synthés analogiques. C’était une révélation pour moi quand je les ai découverts, jeune. Tout ce qui est technique n’est pas un danger, c’est un plus.”

Les six albums de Telex remasterisés sontprésentés dans un très beau coffret à dominante rouge. ©D.R.

Un nom résonne aujourd’hui partout : ChatGPT. J’ai demandé à l’intelligence artificielle de me dire ce qu’elle pense de Telex. Voici sa réponse : “Telex a été un groupe visionnaire et innovant dans le monde de la musique électronique et leur influence pourrait être ressentie dans la musique actuelle à travers une grande variété d’artistes et de gens”. Ça vous inspire quoi ?

M.M. et D.L. en chœur : “Si ChatGPT le dit. Je suis pour l’intelligence artificielle.”

M.M. : “Non mais il y a quelqu’un là derrière. (rire) Comme pour toute innovation, il y a du pour et du contre. Il faut voir comment c’est utilisé. Mais je comprends que çà puisse faire peur à pas mal de gens : musiciens, graphistes, etc.”

D.L. : “Il ne faut pas se lancer à corps perdu dans toutes les nouveautés. Il faut y aller en connaissance de cause. Il ne faut pas non plus en avoir peur en disant 'Ce n’est pas pour moi'. Çà a l’air compliqué au début mais il faut se dire qu’on va réussir à utiliser cette innovation. Au bout du compte, on arrive à tout dominer, ordinateurs, etc.”

M.M et D.L..:“De toute façon, l’important, c’est toujours l’idée. Sans ou avec des mauvaises idées, on a beau avoir toutes les machines du monde, on ne sait rien faire…” (rire)