Panique dans le monde de la musique: un faux single de Drake et The Weeknd généré par une I.A. fait des millions de vues, la maison de disques réagit

En effet, depuis le lancement de ChatGPT le monde de la musique subit un nouveau chamboulement. Après l’avènement du téléchargement, les dirigeants des plus grandes maisons de disques avaient répondu en développant les plateformes de streaming. Mais 2023 marque un nouveau tournant pour la musique et ses artistes.

Avec le temps, les utilisateurs de ChatGPT se perfectionnent et la qualité qui en ressort peu surprendre voire faire peur. Le dernier exemple en date n'est autre que Heart On My Sleeve, une fausse collaboration entre Drake et The Weeknd créée par une intelligence artificielle. La chanson a été écrite,produite et interprété par l'auteur-compositeur Ghostwriter. À l'aide de ChatGPT, il a transformé sa voix pour prendre celle des deux artistes. Le résultat est bluffant. Le morceau a vite gagné en popularité sur les réseaux sociaux, enregistrant plus de 10 millions de vues sur TikTok.

Le succès de cette fausse collaboration n'est pas moindre sur Twitter mais aussi sur les plateformes de streaming: plus de 700.000 écoutes sur Spotify. Pour autant, ce morceau qui évoque notamment Selena Gomez ou Justin Bieber, n’est pas une fuite et pose problème car aucun des deux artistes ne l'a écrit ni même interprété. De fait, la maison de disques ne peut intervenir pour bloquer la diffusion de ce dernier.

Ghostwriter, l'auteur de Heart On My Sleeve, n'a pas choisi ces deux artistes au hasard. En effet, Drake et The Weeknd est un duo adulé par leurs fans. Ils ont collaboré plusieurs fois ensemble dans les années 2010, mais depuis les deux artistes ne se sont plus retrouvés sur un même morceau. L'I.A. répond donc également à la demande.

Ce n’est pas la première fois que Drake est confronté à ce problème. Le 14 avril, une version de l'artiste canadien rappant la chanson d’Ice Spice, Munch, avait rencontré un franc succès sur internet. L'artiste avait d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux: "C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, I.A."

La maison de disques des deux artistes canadiens vient de répondre à la polémique. "Le succès d'UMG est en partie dû à l'adoption de nouvelles technologies et à leur mise au service de nos artistes, comme nous le faisons avec notre propre innovation autour de l'IA depuis un certain temps déjà."

"Cela dit, l'entraînement d'une intelligence artificielle au moyen de la musique de nos artistes pose la question suivante: de quel côté de l’histoire les acteurs de l’industrie musicale veulent-ils se tenir? De celui des artistes, des fans et de l’expression créative humaine, ou du côté des 'deepfakes', de la fraude et de ceux qui refusent aux artistes leur rétribution", déplore le groupe UMG dans un communiqué.

"Cette situation démontre pourquoi les plateformes ont une responsabilité légale et éthique fondamentale pour empêcher l'utilisation de leurs services dans des proportions qui pourraient nuire aux artistes. Nous sommes reconnaissants de l'engagement de nos partenaires sur ces questions lorsqu'ils reconnaissent devoir être une partie de la solution", conclu le groupe.

À lire aussi

Certaines plateformes de streaming comme Apple Music, Deezer et TIDAL ont retiré la fausse collaboration. Mais l'arrivée de I.A. dans le monde de la musique sera intéressante à suivre car des cas comme ceux-ci continueront de se produire jusqu'à ce qu'une règle stricte ne soit appliquée du côté des plateformes de streaming.