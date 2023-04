”J’allais aux toilettes et je me mettais à pleurer” : Lenni-Kim se confie sur son expérience dans “Danse avec les stars” et sur sa dépression

Si par la suite, Lenni-Kim a fait encore parler de lui, en rejoignant la troupe des Enfoirés, en participant à Fort Boyard ou encore en sortant un nouvel EP, il a petit à petit disparu des radars. Pourquoi ce silence soudain ? Invité dans Ça commence aujourd’hui, ce lundi sur France 2, le chanteur, qui a désormais 21 ans et qui a totalement changé de look, s’est confié à Faustine Bollaert sur la dépression qu’il a traversée ces dernières années. “Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J’ai vécu une dépression. C’est vraiment drôle de parler de ça vu que j’en ai jamais vraiment parlé. Il y avait comme un épuisement émotionnel, une fatigue, beaucoup de choses que j’avais à vivre aussi dans ma vie personnelle que j’avais jamais vraiment pu vivre auparavant parce que j’étais tout le temps en train de bosser. Mais il y avait des gens qui étaient dans mon entourage qui m’épuisaient aussi beaucoup émotionnellement puis au niveau du boulot alors il y avait ça aussi qui rentrait en ligne de jeu mais le public en tant que tel, ce n’est pas ça qui m’a épuisé”, explique-t-il avant d’ajouter que son moral n’était déjà pas au beau fixe lors de sa participation à Danse avec les stars. “J’étais en pleine crise existentielle, je venais d’avoir 16 ans, je me demandais ou est-ce que j’étais, qu’est-ce que je faisais. En même temps, j’avais toujours voulu faire ce métier, danser, chanter, jouer, mais une fois que tu es dans le feu de l’action… J’étais un peu perdu. Je n’allais pas tout le temps très bien” a-t-il expliqué avouant aller se cacher aux toilettes pour pleurer : ” J’avais tout le temps ce sourire. Par moments, c’était véritable, mais des fois, c’était très forcé. Des fois j’allais derrière, aux toilettes, je me mettais à pleurer beaucoup beaucoup puis je ressortais avec ce sourire parce que j’étais connu pour ce sourire […] Des fois quand ça ne va pas on se force à faire semblant mais je n’allais pas bien du tout.”

Heureusement, Lenni-Kim a réussi à voir le bout du tunnel et cela grâce à une thérapie mais également au sport qu’il pratique de façon plus régulière. “Je reçois beaucoup de messages de soutien suite à mon interview. Je veux juste clarifier que ma dépression est bien finie et que maintenant je vais très bien”, rassure-t-il sur Twitter.