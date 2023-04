"J'hésite entre une place de concert ou payer mon loyer": les fans de Usher s'insurgent des prix excessifs pour aller le voir à Paris

Usher Raymond IV, de son vrai nom, présentera un show inédit après sa résidence à Las Vegas et ses cinquante dates qui ont ravi son public outre-Atlantique. Quatre dates en septembre ont été annoncées, un rendez-vous unique en Europe dont les places seront mises en vente le 21 avril. Si elles risquent de partir vite, ce n'est pas à n'importe quel prix !

En effet, pour pouvoir observer l'interprète de "Yeah!" et "U Remind Me" en live, il faudra mettre la main au porte-monnaie. 100.50 euros pour la catégorie 3, 133.50 euros pour la catégorie 2 et 221.50 euros pour la catégorie 1. Pour être dans la fosse debout, il faudra débourser 331.50 euros par place et jusqu'à 419.50 euros pour la catégorie Or et 442,50 pour la catégorie diamant. Rien que ça.

Sur les réseaux sociaux, ces tarifs excessifs ont provoqué la colère de certains fans de l'artiste. "Quand tu commences à hésiter entre acheter une place de concert ou payer ton loyer...", confie un internaute. "La fosse qui coûte presque le prix d’un aller/retour Paris/New York, tu nous fais quoi Usher ?", écrit une fan. "En 2011, j’étais allé le voir pour 50 euros", peut-on lire encore.

Une prévente est prévue le 20 avril sur les sites de Ticketmaster et Live Nation avant une vente générale le 21 avril.