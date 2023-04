La star de la K-pop Moonbin, membre du boys-band Astro, décède à 25 ans

Le label de Moonbin, Fantagio Music, a publié un communiqué jeudi confirmant sa mort, sans évoquer de cause présumée. "Le 19 avril, le membre d'Astro Moonbin a quitté notre monde de façon inattendue, devenant une étoile dans le ciel", a écrit en coréen le label sur son compte officiel Twitter.

Le communiqué demande à chacun de "s'abstenir" de commentaires "spéculatifs et malveillants" afin que sa famille puisse lui rendre hommage et l'honorer en paix.

Moon Bin, connu sous son nom de scène Moonbin, était membre du groupe Astro et a également joué dans un sous-groupe appelé Moonbin & Sanha.

Après avoir été acteur et mannequin, il a rejoint très jeune le programme de formation du label Fantagio avant de débuter en février 2016 avec Astro, qui comptait alors six membres.

Moonbin & Sanha devait se produire en mai lors du Dream Concert, l'un des événements les plus attendus de K-pop en Corée du Sud.

La soeur de Moon Bin, Moon Sua, est également une chanteuse de K-pop, membre d'un groupe féminin appelé Billlie.

Plusieurs milliers de fans endeuillés et souvent incrédules ont réagi à l'annonce du label.

"Repose en paix, Moonbin. J'espère que les étoiles et la lune te traiteront bien. J'espère qu'elles te donneront tout leur réconfort et leur amour", a écrit l'un d'entre eux sur Twitter. "Je n'arrive plus à me concentrer sur mon travail maintenant. Ca fait vraiment mal", a avoué un autre internaute.

Le groupe était également en pleine tournée à travers l'Asie, et venait de lancer une page officielle pour sa communauté de fans sur Weverse, une plateforme internationale pour les fans lancée par HYBE, l'agence d'un autre groupe phénomène de K-pop, BTS.

"La mort prématurée de Moonbin est d'autant plus choquante que la jeune star était très active, même la semaine de sa mort", a déclaré à l'AFP Jeff Benjamin, chroniqueur K-pop chez Billboard, un média musical américain.

Industrie impitoyable

Derrière le glamour et les paillettes, l'industrie de la K-pop est réputée pour sa concurrence impitoyable, son manque de respect pour la vie privée des artistes, le harcèlement en ligne qu'elle génère et la pression permanente pour maintenir à tout prix une image impeccable.

L'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant un agent de police anonyme, a rapporté que les autorités pensent que la mort de Moonbin est manifestement un suicide.

Plusieurs étoiles montantes de la K-pop sont décédées ces dernières années, dont deux suicides présumés en un mois en 2019.

La chanteuse Goo Hara se serait suicidée après avoir été victime de "revenge porn" par un ex-petit ami mécontent, un mois après que son amie Sulli, une autre vedette de la K-pop, s'est donné la mort après des attaques l'accusant notamment de ne pas porter de soutien-gorge.

En 2017, la star Jonghyun s'était aussi donné la mort après avoir lutté contre la dépression.

La Corée du Sud est l'un des pays du monde qui a le plus fort taux de mortalité par suicide, qui figure parmi les principales causes de décès chez les moins de 40 ans, selon des chiffres récents du gouvernement sud-coréen.

"Ce sont toujours les gens qui sourient le plus qui souffrent le plus", a écrit l'un des fans de Moonbin.

"Quand le ciel brillera de mille feux, nous penserons à toi et quand les étoiles brilleront, nous penserons à toi".