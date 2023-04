Oasis de retour ensemble? Le groupe renaît grâce à l’intelligence artificielle

Lassés d’attendre une hypothétique reformation du groupe britannique pourtant demandée depuis des années par Liam, le cadet des frères Gallagher, les membres Breezer ont décidé de prendre les choses en main. Fans du fleuron de la Brit pop des années 90, ils ont réalisé un album à partir de compositions de leur cru agrémentées de mélodies et de la voix du chanteur Liam Gallagher passées par la moulinette de l’intelligence artificielle. Résultat : un “mini-album” d’une demi-heure comprenant 9 titres, baptisé AIsis : The Lost Tapes Volume 1. “AI” pour intelligence artificielle, “sis” pour Oasis.

Mis en ligne depuis 6 jours, il totalise déjà plus de 200 000 vues sur YouTube.

À l’écoute, c’est totalement bluffant. Ça sonne comme Oasis du début à la fin. Et la voix est à s’y méprendre. On retrouve le Liam Gallagher des meilleurs albums d’Oasis, celle des années 90 !

Comme le recommande Breezer, faites écouter cela à vos amis qui connaissent ou apprécient le groupe en leur disant que c’est un nouvel album ou un album jamais sorti d’Oasis et attendez pour voir leur réaction.

De nombreux internautes ont réagi à l’écoute de ces titres. “Je m’attendais à quelque chose d’ennuyant mais j’ai été surpris. C’est si bon que je pense que vous devriez enregistrer les morceaux mais avec votre propre chanteur (sans l’intelligence artificielle, NdlR.)”, écrit l’un d’eux. Un autre note que le rendu est phénoménal mais tout aussi effrayant également. “Je suis un fan total d’Oasis depuis 1994 et c’est comme entrer dans une autre dimension. Bluffant. Incroyable”, déclare un autre.

Dans un entretien publié sur le site Decrypt.co, le guitariste Chris Woodgates ne cache pas sa surprise cette production faire le buzz. “Nous l’avons partagé avec nos amis qui l’ont aimé. Ils l’ont uploadé sur YouTube et c’est là que tout a explosé”, confie-t-il. Et le groupe en a encore sous la pédale. Il mentionne avoir de la matière pour faire un volume 2.

Flou juridique

Si la prouesse est impressionnante, elle suscite aussi des questions et pas mal d’inquiétude du côté de l’industrie musicale. Dans le cas de Breezer, le groupe annonce clairement la couleur et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour recréer la voix de Liam Gallagher. Il n’en allait pas de même pour le duo Drake-The Weeknd. Pendant quelques jours, à l’insu des artistes concernés et de leurs maisons de disques, le titre a accumulé les millions d’écoutes sur différentes plateformes d’écoute en ligne. Il a fallu l’intervention d’Universal Music pour que le titre soit retiré pour infraction à la législation sur les droits d’auteur.

La question dépasse cependant celle des droits d’auteur à proprement parler : comment protéger un élément distinctif d’un artiste, en l’occurrence la voix du chanteur d’Oasis ? La même question se pose lorsqu’un acteur décédé est “ressuscité” dans un film puisque c’est techniquement possible.

Les membres de Breezer eux-mêmes ont conscience de flirter avec le flou juridique. Sur Decrypt.co, Chris Woodgates dit s’attendre à des réactions qu’il qualifie de négatives.