Alec Mansion vous invite à chanter au cinéma, une expérience unique: "Si je peux sauver un peu la fréquentation des salles, je serai le plus heureux"

Pour être innovant, ça l’est. À un tel point qu’il n’y a pas de mot pour qualifier Alors on chante ! … au cinéma. Ce n’est ni un film, ni un concert avec quelques images en guise de fond, ni un ciné-concert, ni une comédie musicale, ni un karaoké, ni N’oubliez pas les paroles (l’émission de Nagui)…“C’est un vrai film de fiction duquel je sors pour chanter des chansons avec le public”, explique Alec Mansion, l’instigateur de cet étrange spectacle dans lequel un despote appelé le Wolf tente d’imposer le silence sur Terre en faisant du mal aux musiciens depuis la nuit des temps. “C’est lui qui a voulu détourner Jean-Sébastien Bach de la musique, rendu Beethoven sourd et séparé les Beatles. Il est aussi responsable du Club des 27 (le club qui rassemble les célébrités mortes à 27 ans, comme Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, etc., NdlR) et probablement aussi de la pandémie. Et maintenant, il s’en prend à moi.”

Le pari est audacieux, Alec Mansion le sait. Il lui a d’abord fallu convaincre des investisseurs pour se lancer dans cette aventure pas comme les autres. C’est loin d’être évident lorsque le concept est compliqué à expliquer. Il faut ensuite que le public adhère à une performance à laquelle il n’est pas habitué. “S’il ne chante pas, c’est foutu.”, reconnaît le chanteur. Il était soulagé le 28 mars dernier lorsqu’il a présenté la chose pour la première fois à l’UGC De Brouckère à Bruxelles. “C’était mieux que ce que j’avais rêvé. J’ai eu un énorme soulagement parce que j’ai vu que les gens ont compris le concept. Dès la première chanson, ils étaient debout pour chanter.”

C’est vrai, le public est tout de suite rentré dans le jeu. Il a chanté avec Alec Mansion tous ces tubes qui des années 60 jusqu’aux années 90 nous trottent dans la tête. Tous des classiques. Il y a 45 morceaux dans le spectacle, réenregistrés à l’identique par le chanteur et ses musiciens mais avec une structure différente pour permettre l’interaction avec le public, dont “Il s’appelait Stewball” d’Hugues Aufray, “Madeleine” de Jacques Brel, “The Logical Song” de Supertram, “Hey Jude” des Beatles…

Fait non moins remarquable : la mayonnaise prend toutes générations confondues. Pari réussi donc.

Les salles ont dit oui à son projet hybride

D’accord, le titre est certainement un peu surjoué, mais il y a tout de même un peu de ça malgré tout. On le sait, avec la fermeture des salles et l’envol des plateformes de streaming, la pandémie a laissé des traces dans les cinémas. En imaginant un spectacle mi-film mi-concert taillé pour ces espaces, Alec Mansion va peut-être leur redonner un peu le sourire. Parce qu’il leur permet de diversifier plus encore leur activité tout en ramenant un public supplémentaire. “Les gens vont peut-être oublier un moment leur écran plat, dit-il. Et si je peux sauver une partie de la fréquentation des salles, je serai le plus heureux.”

Du côté des exploitants, on s’est montré intéressés. “Tous les réseaux ont répondu présent”, souligne le chanteur. Et le public semble au rendez-vous avant même la première le 27 avril à l’UGC De Brouckère. Toutes les représentations sont passées au format grande salle et au Kinepolis de Braine-l’Alleud, la date a été doublée !

La pandémie apparaît d’ailleurs en filigrane tout au long d’Alors on chante… au cinéma ! “Le Wolf symbolise l’oppression, le fait qu’on ne peut pas s’amuser, dire ce qu’on veut, se rassembler en foule, explique le chanteur. L’important dans ce spectacle, c’est que les gens se sentent concernés par une quête, celle de ne pas laisser le silence éteindre notre joie de vivre et d’être ensemble. On ne peut peut-être pas changer le monde avec des chansons mais on peut changer notre état d’esprit. En soi, c’est déjà une façon de changer le monde.” Il rappelle que dans les années 30, “On allait au cinéma pour se retrouver. Il y avait un pianiste qui jouait devant l’écran. On revient à ça, je n’ai rien inventé. ”

Le cinéma est omniprésent dans Alors on chante… Outre les chansons, Alec Mansion, son scénariste et le réalisateur Raphaël Charlier s’en sont donnés à coeur joie question références familières. À vous de retrouver les films auquel un hommage est rendu.