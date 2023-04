Bilal Hassani a choisi Bruxelles comme première date de sa tournée : “Quand on n’est pas dans le moule, il n’est pas facile de s’imposer”

De l’aveu du jeune artiste français de 23 ans, connu pour sa participation à l’Eurovision 2019 et à la saison 11 de Danse avec les stars (mais aussi dernièrement pour une annulation de concert au sein d’une ancienne église), la Belgique et son ouverture d’esprit ont toujours été un grand soutien pour lui. “Et de loin en fait !, assure cette icône LGBT qui tournera un film – Les Reines du drame, comédie musicale queer trash d’Alexis Langlois – cet été à Bruxelles. Donc, c’est pour ça que ça m’a toujours énormément ému. Il y a beaucoup de fans du projet Bilal Hassani qui viennent de Belgique et qui me soutiennent avec ferveur. J’ai pu le ressentir lors de ce premier showcase.”

Avec ce troisième album Théorème, avez-vous l’impression d’avoir inventé votre propre théorème finalement ?

”C’est un peu l’idée. J’aime beaucoup aller au bout d’un concept quand je crée un album. Avec Théorème, on s’inspire initialement du film de Pasolini qui est le début du fil… et, ensuite, on est parti sur un album qui parle de reconstruction et de construction. Il y a toute l’enfance qui est la partie où on va être éduqué par les parents et ensuite le passage à l’âge adulte. On n’en parle pas beaucoup mais c’est un moment de rééducation, où on se retrouve avec soi-même et qu’on apprend qui on est. C’est un peu de ça que parle cet album. On utilise beaucoup le nombre d’or dans l’imagerie de ce nouvel opus afin d’évoquer cette équation parfaite. Mais moi, j’avais envie d’un peu m’en détacher et de dire : 'on peut créer notre propre théorème puisque la singularité, il n’y a rien de plus beau.”

Qui est Bilal Hassani, justement, en 2023 ?

”Je suis une personne qui est épanouie dans sa recherche. Qui est heureux de constater que j’ai encore beaucoup de chemin. Je suis très content de me dire que je me suis imposé aucune limite. Et d’ailleurs, jamais je ne vais m’en imposer. J’ai mon label, je coproduis ma tournée et je travaille exclusivement avec des personnes qui me permettent d’être totalement libre créativement. Je suis donc très épanoui en vivant comme ça. J’ai beaucoup de chance.”

Casser les codes, c’est votre combat ?

”Oui, bien sûr ! Moi, j’ai toujours voulu casser les codes mais, avant de le faire pour le bruit, je l’ai toujours fait pour moi, En fait, avant de casser les codes, je préfère dire que je réinvente les miens. S’imposer en tant qu’être humain, ce n’est pas quelque chose de typiquement facile quand on n’est pas dans le moule. Mais c’est indispensable si on veut garder le concept du soi. Moi, j’aime bien me regarder dans la glace et voir que je suis moi et que je n’ai pas honte et que je n’ai pas peur.”

Un sentiment d’exclusion que vous exprimez en chanson…

”Évidemment, car écrire des chansons, ça a toujours été thérapeutique. Pour moi, ça a commencé par un journal, puis des poèmes, puis des mélodies. Et le premier titre, Roi, quand il est sorti, il y a eu l’impact qu’il a eu parce qu’il sortait vraiment du fond de mon cœur. J’essaye donc toujours d’être sincère et vulnérable quand j’écris les morceaux. Je pense que la mise à nu, c’est ce qu’il y a de plus important. Parce que la musique, si le message passe, elle peut parfois sauver des vies. Il y a plein de chansons qui m’ont sauvé la vie comme Mourir sur scène de Dalida, Ces gens-là de Brel, Life on mars de David Bowie ou encore Bad Romance et Born This Way de Lady Gaga.”

Vous parlez aussi ouvertement de votre harcèlement scolaire. Vous sentez-vous investi d’une mission ou d’être une sorte de porte-drapeau aujourd’hui ?

”Je pense que ce qu’il y a de plus essentiel quand on est un artiste, c’est d’être conscient de à qui on s’adresse. Je sais à qui je m’adresse et je sais où est-ce que ma voix a de l’importance et où est-ce qu’elle compte. Du coup, oui, j’en suis conscient et je pense que l’essentiel, c’est de ne pas me séparer de qui je suis vraiment. Car c’est mon authenticité qui a peut-être fait de moi cette personne qui s’adresse à autant de gens. Je n’y pense pas trop. Toujours, avant de prendre la parole ou avant de chanter une chanson, j’essaie de me rappeler si je suis bien dans mes bottes. Et puis, après, si les gens s’identifient à ce que je raconte, c’est super.”

Un peu comme votre titre Il ou elle… ou les deux, finalement ?

”Cette chanson parle d’elle-même et la phrase juste après, “c’est du pareil au même”, résume bien la chose. Assouplir un petit peu les règles du genre, c’est une nécessité pour le futur de la société. Ça fait beaucoup moins peur que ce que ça en a l’air et comment cela est dépeint. Car c’est vu comme quelque chose de nouveau. Mais je me suis toujours senti très fluide et totalement séparé des codes genrés. Je ne me vois pas arriver dans une boutique, à me dire que 'oh je vais aller au rayon femmes, au rayon hommes.' Je me balade et je vois ce qui est beau et je le porte. Là, je réduis le discours à une boutique de prêt-à-porter mais cela s’applique un petit peu à toute ma vie.”

Vivrait-on dans une société trop genrée selon vous ?

”Oui, et puis cela crée des inégalités. Si on assouplit la source, ça pourra, je pense, débloquer beaucoup de choses qui font du mal à notre monde.”

Vous évoquez aussi, dans Marathon, votre vie amoureuse. Bilal est-il en couple ou en trouple ?

”(rire) Parler d’amour a en effet été quelque chose de toujours un peu plus caché dans mes albums précédents. J’avais un petit peu peur de me raconter comme ça. Tout simplement parce que j’étais encore très jeune et je n’avais pas encore vécu les expériences ni les histoires vécues aujourd’hui (sourire). J’avais aussi envie d’en parler un petit peu. Les personnalités comme moi, on parle un petit peu de porte-drapeau ou de porte message et, parfois, on a alors envie de me mettre un peu dans une boîte où il faut absolument tout le temps que mon discours soit fort et engagé… Mais je pense qu’il est aussi important parfois de s’amuser et de parler de choses essentielles et universelles. Et l’amour, il n’y a rien de plus universel. Bref, j’ai vécu quelque chose de fort et envie de le raconter en chanson.”

Mais il y a des chansons fort engagées comme Quelle heure est-il ? qui parle d’agression sexuelle…

”Oui, cet album parle de reconstruction. Chaque être humain traverse des traumatismes dans la vie. On parle de blessures humaines. Et Théorème, c’est un petit peu une histoire, un fil qui parle un peu de naïveté au début puis d’une prise de maturité précoce de par un traumatisme. Et, ensuite, de reconstruction.”

Après l’Eurovision, vous avez fait Danse avec les stars et maintenant invité dans Drag Race…

”Oui je suis venue dans la première saison, j’avais participé au Snatch Game. C’est une émission que j’adore et que je suis depuis que j’ai quatorze ans. Je suis très fier de voir que la franchise est arrivée en Belgique aussi. Les panels de jury sont très bons pour l’instant. C’est magique à vivre. Quand j’ai été introduit cette année-là dans les médias traditionnels, en 2019, je me sentais très, très seul. La représentation LGBTQIA + était un peu moins évidente dans sa présentation peut-être au monde et, moi, je suis venue avec quelque chose de fort mais j’étais très, très seul. Donc voir Drag Race arriver sur le service public a été une petite victoire pour moi !”

Vous vous sentiez seul car il est difficile de s’imposer dans ce milieu. Dans De la hauteur, vous citez d’ailleurs des noms comme Whitney Houston, Amy Winehouse, etc. : ce côté obscur du show-business vous ferait-il peur ?

”Non car je pense que j’essaye de rationaliser le métier que je fais. Pour ne pas avoir trop peur. Donc quand je parle de ces destins dans De la hauteur, un morceau qui parle de regarder la génération passée pour apprendre a se construire aujourd’hui. Il y a un petit rejet entre la génération passée et celle d’aujourd’hui, qui est totalement légitime et que je comprends car je ne suis pas toujours là à regarder en arrière mais parfois il est important de s’instruire pour savoir comment on peut construire de nouveaux modèles. On peut être célèbre et travailler dans le show-business et pour autant maintenir une relation saine. J’aspire vraiment à ça car on peut très vite se brûler les ailes.”

Un peu comme dans Millionnaire…

”Oui, après, c’est aussi un morceau un peu ego trip où on rigole de cette richesse matérielle en faisant un miroir parallèle avec la richesse intellectuelle que ma mère m’a offerte. C’est pour ça que je dis : 'tu n’as jamais vu ma mère' dans la chanson. Parce qu’on n’a peut-être pas les milliards mais bien là-dedans (dans la tête, NdlR.)”

Ou vous voyez-vous dans dix ans ?

”Dans dix ans, toujours en chemin, vers l’objectif : pop star intergalactique. C’est le seul que j’ai depuis que j’ai quatre ans. Donc je vais continuer de travailler, je l’espère, de mon art. J’aimerais me surprendre. Voilà, il y a dix ans, j’avais prévu plein de choses qui sont en train d’arriver aujourd’hui. Mais il y a aussi tout plein d’autres moments magiques qui se sont faits sans que je ne m’y attende. Donc, j’espère encore pouvoir vivre plein de surprises.”