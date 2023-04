Vivre de sa musique en Belgique : Stromae, Angèle, Damso et autres Lost Frequencies sont les arbres qui cachent la forêt

guillement



Le constat est amer mais le chanteur se garde de tout critiquer à vau-l’eau. Pas question de tirer à boulet rouge sur les Stromae, Angèle, Damso et autres Lost Frequencies qui se taillent la plus grande part du gâteau dans le secteur. Il argumente et c’est tout l’intérêt de l’entretien accordé à notre consœur Élodie Métral de parismatch.be. Une interview qui a suscité de très nombreuses réactions, en particulier sur les réseaux sociaux. Le chanteur y explique ce qu’il voit depuis qu’il s’est lancé dans le métier. “Quand j’ai commencé la musique, les maisons des jeunes étaient pleines à craquer ; il y avait plein de concerts dans les bars, dans les cafés… Et j’ai l’impression que tout ce réseau a disparu en vingt ans, petit à petit. C’est un peu comme si la classe moyenne du secteur musical avait disparu.” Soit les gens ont arrêté leur carrière, soit ils continuent par plaisir sur le côté, soit ils font partie des rares élus qui ont grimpé les échelons et ont signé avec de gros labels, indique-t-il.

Il le reconnaît, “Moi, j’ai essayé de survivre en marge du système, en tant indépendant, mais il y en a très peu qui y arrive.” Des opportunités de signer sur un label, il en a eu. “Mais les offres n’étaient pas suffisantes et je ne voulais pas céder autant de contrôle de mon projet. […] Tu vas dépendre des volontés (ou non) du label. Parfois, ils voient le potentiel économique de ton projet, donc ils vont mettre le paquet dessus et c’est super. Mais parfois, ils vont juste décider que ce n’est pas la priorité et vont te mettre dans un tiroir.”

Les labels ne sont pas les seuls à être dans son collimateur. Il épingle aussi le système des subventions. Il reconnaît en avoir bénéficié à plusieurs reprises. Des petites subventions, souligne-t-il. “Ça permet de survivre un moment, d’avoir le strict minimum pour arriver à sortir la tête de l’eau. Mais ça s’arrête là. Ce n’est pas suffisant pour vraiment faire grossir un projet.” Il y a aussi des subventions plus importantes mais elles sont réservées aux artistes importants signés sur de gros labels. S’il comprend la logique économique, il déplore le côté injuste à l’égard des projets indépendants. “Pendant le Covid, j’ai eu huit refus de subsides coup sur coup parce que j’étais jugé trop gros pour les petites aides et trop petit pour les grosses. C’était dur et très frustrant.”

Il épingle aussi le rôle des médias. Il juge qu’ils ont également leur part de responsabilité dans le déclin de la musique indépendante en Belgique. Pas la presse écrite, précise-t-il, mais les radios et les télévisions. “Il y a quinze ans, quand j’ai commencé ma carrière, les radios avaient des émissions spéciales pour découvrir des nouveautés, des talents locaux… Et, au fil des années, ça a disparu de plus en plus. […] À l’époque, tu avais un morceau qui passait sur Pure FM (devenue Tipik, NdlR), tu pouvais faire le tour en Belgique de toutes les maisons des jeunes et remplir des salles. Maintenant, je connais des artistes qui ont eu sept morceaux qui sont passés en radio, et ils n’arrivent plus à remplir une salle de 300 personnes.”

Quant aux quotas de diffusions (ils sont doubles en Fédération Wallonie-Bruxelles : chansons en français, 8 à 12 % de productions estampillées Fédération Wallonie-Bruxelles), il les trouve ridicules. “Pendant le Covid, j’avais lancé un mouvement avec une cinquantaine d’autres artistes belges où on demandait des quotas à 20 % de diffusion. On demandait un peu plus de visibilité pour les artistes émergents pour essayer de créer un cercle vertueux où on les entend plus, et du coup, on va plus les voir en concert, et du coup ils gagnent mieux leur vie, et du coup ils peuvent faire un meilleur projet…”

Konoba jette l’éponge et il ne cache pas son inquiétude pour l’avenir de tout un secteur. “Je suis inquiet pour tous ces artistes talentueux que j’ai côtoyés depuis des années, et qui disparaissent du réseau sans faire un bruit. […] Je suis un peu inquiet pour la scène indépendante en Belgique et pour la diversité culturelle. Parce que si on sort des deux trois styles de musique qui marchent, c’est impossible d’avoir de la visibilité, d’être programmé en festival, ou de passer en radio…”

S’il n’a pas encore définitivement tourné la page de la musique, Konoba a la tête ailleurs aujourd’hui. Dans son post Instagram, il a écrit : “J’ai réussi à me débrouiller en marge du système, en restant complètement indépendant et j’ai réussi à accomplir de grandes choses dont je suis très fier. Mais, la réalité, c’est que je lutte pour survivre financièrement, que je dois me battre non-stop pour mon petit morceau de pain, que ce système fait tout pour m’écraser et me faire disparaître, et c’est fatigant sur le long terme. Il est temps pour moi d’explorer de nouveaux horizons.” Il travaille pour une société qui fait des bilans carbone et propose des stratégies de réduction pour les entreprises. Sans surprise, il se concentre sur le secteur de la musique et de l’événementiel. “Ça me donne une lueur d’espoir parce que je me rends compte que les deux combats sont liés. Plus les événements sont gros, plus l’empreinte carbone par festivalier va aussi grossir. […] Mon espoir, c’est qu’avec la crise climatique, on va être obligé de faire quelque chose pour arriver à améliorer la situation, et ça coïncidera avec un retour à un écosystème artistique plus sain, comme pour la nature.”

Des radios sous le feu de la critique mais…

Konoba a donné un grand coup de pied dans la fourmilière avec son message sur Instagram et son interview donnée à parismatch.be. Ce faisant, il a braqué des projecteurs sur un secteur qui en manque parfois (souvent ?) cruellement. Ses propos ont également le mérite de conduire les médias à s’intéresser à ce que programment réellement les radios. Fuient-elles les productions de la FWB au profit d’autres artistes ? Si chaque cas est particulier, il ne faut pas oublier que depuis 15 ans, l’attribution des fréquences FM comporte des exigences et se fait aussi sur base de projets, donc d’engagements.

Ainsi, certaines stations proposent des programmations musicales qui vont bien au-delà des fameux doubles quotas de chanson en français et de production FWB. C’est le cas de BX1, radio liée à la télévision du même nom (diffusion en streaming, DAB + et télévision), fait remarquer Jean-Jacques Deleeuw, directeur de l’information et rédacteur en chef, qui réagissait à la publication de Konoba. “Sur BX1, la programmation est à 100 % FWB”, écrit-il en mettant en avant un certain volontarisme nécessaire. Une position qu’il juge complémentaire. “Il est important que les stations proposent de la diversité dans leur globalité. L’intérêt est surtout de se rendre compte qu’une programmation à 100 % FWB tient sur la longueur.”

”Ça ne fonctionnait pas mieux avant”

S’agissant des quotas, il y a longtemps que LN Radio, diffusée en FM, DAB + et streaming, fait plus. “Notre radio est au-dessus de ce qui est demandé. C’est une décision que nous avons prise, explique le directeur Philippe Deraymaeker. En 2019, lors de l’appel d’offres pour les fréquences FM, il fallait 6,5 % de musique d’artistes FWB et nous nous sommes engagés pour 11 %. On venait de 7,5 % lors de l’appel d’offres précédent. En interne, j’ai cependant donné des instructions pour qu’on monte au-delà de 15 %, ce que nous faisons actuellement. Parce que c’est un créneau que nous estimons porteur, qu’il y a un travail à faire dans ce domaine et parce que la qualité et la quantité de production musicale le permettent. Il y a 20 ans, faire une interview par semaine d’un artiste FWB mainstream ou avec un potentiel mainstream et programmer 15 % d’artistes FWB, je ne pense pas que c’était facile. Aujourd’hui, ça l’est.”

Philippe Deraymaeker, directeur de LN Radio. ©© Bernard Demoulin

Actif en radio depuis le début des années 80, Philippe Deraymaeker connaît l’évolution du média. A-t-il constaté une diffusion décroissante des artistes de la FWB ? “De manière générale, j’ai l’impression qu’on en passe beaucoup plus aujourd’hui. Il y a aussi plus de diversité de nos jours. Pour caricaturer la chose, quand je faisais de la radio dans les années 80-90, il y avait Pierre Rapsat, Philippe Lafontaine et Maurane, c’est tout. Désormais, il y a toute cette bande de DJ producteurs (Henri PFR, Alex Germys, etc.) qui fait du bon boulot dans leur genre. Je mets Konoba dans cette catégorie. Par contre, il faudrait regarder si ceux qui se 'plaignent' ne sont pas dans une catégorie qui se plaint depuis toujours, celle des gens qui ne font pas de tubes.” Il s’explique : “Que ce soit dans les années 80, 90, 2000 ou 2010, ça ne fonctionnait pas mieux pour ceux-là qu’aujourd’hui. Il faut accepter le fait que pour les artistes de la FWB comme pour n’importe quel autre, il y en a qui seront toujours plus mainstream que d’autres. Et les radios (privées, NdlR) s’intéressent principalement à ceux-là parce qu’elles doivent faire du chiffre. Elles ne vivent pas de subventions, elles doivent faire de l’audience pour vivre. Elles vont donc plutôt vers ce qui est pop et sucré.”

”Nous sommes colonisés par des francophones”

S’agissant des quotas évoqués ci-dessus, le directeur de LN Radio juge le système compliqué et même inadéquat. “Nous ne sommes pas dans la situation du Québec où les francophones sont très nettement minoritaires par rapport aux anglophones. Nous sommes juste à côté de la France dont les médias débordent abondamment, tant en radio qu’en télévision, sur notre territoire. Nous sommes colonisés par des francophones, pas par une autre langue. Selon moi, il faut maintenir un quota de production locale, peut-être plus important qu’aujourd’hui, mais abolir celui sur la langue. Ou le diminuer drastiquement. À mes yeux, il n’y a pas plus de légitimité à défendre les recettes de Pascal Obispo que celles de Madonna. Par contre, il y a un devoir de soutenir nos artistes comme Elia Rose, Lucie-Valentine et d’autres qui ont du mal à faire leur beurre, plutôt que de diffuser du R&B en provenance de la banlieue française qui ne nous correspond pas.”

Des quotas radio renforcés

Entré récemment en vigueur, un nouveau décret audiovisuel impose des quotas de diffusion renforcés pour les radios.

Il y a peu, celles-ci étaient tenues de programmer annuellement (et bien sûr diffuser à l’antenne) au moins 30 % d’œuvres musicales de langue française et au moins 6 % d’œuvres musicales émanant d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Si dans le nouveau décret, les quotas de chanson en français restent identiques, la proportion d’œuvres issues de la FWB est appelée à augmenter. D'ici 2026, il va progressivement passer de 6 à 10 % pour les radios en réseau (Bel-RTL, Radio Contact, Nostalgie, LN Radio, etc.) et de 6 à 8 % pour les stations indépendantes. Ce sont des minimums imposés. Rien n’interdit à des radios de faire bien plus.

Plus de contenus estampillés FWB mais aussi des heures de diffusion plus encadrées. Ainsi, dès à présent, les radios sont tenues de programmer ces 75 % de ces quotas entre 6 heures et 22 heures. PLus question de les “caser” au milieu de la nuit, quand il y a peu ou pas d’auditeurs. Cela vaut-il également pour la RTBF ? Non, car le service public dépend de règles différentes. Ses obligations sont connues dans le contrat de gestion négocié entre la RTBF et le gouvernement de la Communauté française. Au fil des années, celui-ci ne cesse de donner plus de place aux chansons en français et aux artistes de la FWB. Sa sixième mouture, d’application pour 2023-2027 stipule les obligations suivantes : diffuser au moins 45 % d’œuvres de musiques non classiques sur des textes en langue française sur La Première, 40 % sur Vivacité, Viva + et Tarmac, 20 % sur Classic21, 12 % sur Tipik et 10 % sur Jam, en moyenne annuelle. Diffuser au moins 20 % d’œuvres de musiques non classiques émanant de compositeurs, d’artistes-interprètes ou de producteurs de la Fédération sur Tarmac, Jam, La Première et Tipik, dont 18 % entre 6 h et 22 h, 17 % sur Vivacité, dont 13 % entre 6 h et 22 h, 10 % sur Viva +, dont 8 % entre 6 h et 22 h, et 8 % sur Classic21, dont 6 % entre 6 h et 22 h, en moyenne annuelle de la programmation musicale.

Si ajoute un quota sur le genre : sur ses chaînes de radio (sauf Classic21, Musiq’3 et Viva +), globalement, diffuser au moins 30 % d’artistes féminines (à l’exception des groupes), à partir de 2025 en moyenne annuelle de la programmation musicale.

”Le public est souverain dans ses choix”

”Le problème est vaste et les raisons de cette situation nombreuses”, commente Thomas Simonis, ex-programmateur radio chez RTL désormais consultant audio auprès de la Direction Général Média de la RTBF. Il ne le nie pas, le soutien des artistes émergents, que ce soit par la FWB et par les radios, fait partie du problème épinglé par Konoba. “Cependant, ajoute-t-il, au final, le public décide. Il est souverain dans ses choix. Parfois, même des artistes très soutenus ne rencontrent pas leur public et finissent par jeter l’éponge. Parfois même ils ont un public mais pas assez pour en vivre dignement.” Ça ne veut pas dire que les artistes en question sont nuls, ni que le public est idiot, indique-t-il. “Juste, il n’y a pas eu de rencontre entre la demande et l’offre. Ou pas dans un volume suffisant.”

Un constat partagé par Philippe Deraymaeker. “Je fais une interview d’artiste FWB chaque semaine depuis 2015 et j’ai l’impression qu’il y a toujours des problèmes pour la classe moyenne de la musique en FWB. Tous les artistes que je croise, qu’on diffuse, qui ont donc un certain nombre de rotations sur notre antenne parce que nous y voyons un potentiel, me disent depuis toujours qu’ils sont obligés d’avoir un job à côté pour vivre. Je n’en connais pas qui disent vivre que de leur art”, explique le directeur de LN Radio. D’où cette question qu’il pose : est-ce que cette classe moyenne a réellement déjà existé de manière importante ?

Thomas Simonis ajoute une autre dimension à prendre en considération : “Les plateformes (d’écoute en ligne, NdlR.) sont saturées d’artistes que personne n’écoute.” Selon une étude révélée lors du SXSW, le South By South West, un grand rendez-vous musical organisé chaque année à Austin, au Texas, sur 158 millions de morceaux de musique présents sur des plateformes et analysés, 67,1 millions ont été écoutés moins de dix fois. Un peu plus de 42 % des titres enregistrent donc une écoute très faible. Et 24 % n’enregistrent tout simplement pas la moindre écoute… Telle est la réalité. “Il y a peut-être une histoire d’algorithmes mais pas uniquement. Peut-être que le marché de la musique mondialisé est juste saturé”, déclare notre interlocuteur.

Quant à la télévision, s’il n’y a plus beaucoup de musique à l’écran, c’est qu’elle fait zéro audience et que ça coûte cher, souligne Thomas Simonis. “Des émissions musicales existaient, avec du live, des interviews et j’en passe. Mais personne ou presque ne les regardait. […] C’est super triste mais c’est un fait.” Il épingle cependant le cas de The Voice : “L’émission a fait et fait émerger des talents qui pour certains vivent encore de leur musique. Il y a un petit écosystème assez vertueux qui s’est mis en place autour de l’émission.”