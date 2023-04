”Rêver grand” de Rive est la découverte belge de la semaine sur LN Radio

Des invités ont été conviés à la fête. La chanteuse suisse Sandor mais aussi le pianiste lillois Sofiane Pamart qu’on ne présente plus. Il a collaboré avec Koda LaD, SCH, Arno, Kimberose, Bon Entendeur, etc. Un autre nom apparaît sur la pochette, celui de Lionel Capouillez. Si si, celui-là là même qui mixe les albums de Stromae (mais aussi Gims, BigFlo&Oli, Boulevard des airs, Vitaa, Patrick Bruel…) et réalise son son en tournée ! Que du beau monde.

Extrait de Collision, “Rêver grand” est le titre qui ouvre l’album. C’est aussi la découverte belge de la semaine sur LN Radio. Les 40 premières secondes pourraient en surprendre plus d’un. Non, ce n’est pas un nouveau titre de Mylène Farmer. Pourtant, tant les arrangements que la voix y font penser. Autant dire qu’on saute à pieds joints dans la chanson tant c’est efficace. Et la suite ne déçoit pas. On y retrouve la patte de Rive déjà appréciée sur Narcose, en particulier sur le morceau éponyme ou sur “Filles”. À n’en pas douter, de nouvelles portes devraient s’ouvrir pour Rive qui le mérite amplement.

Même les mots et la thématique de la chanson ramènent à Mylène Farmer. “Le jour se lève/Je rêve grand/La nuit s’achève/Et je sens, oui, je sens que mes forces reviennent”, chante Juliette dans le refrain. Voilà qui n’aurait pas dépareillé sur L’Emprise, dernier album en date de l’interprète de “Désenchantée”. Quant au thème du morceau, il invite à la réalisation de nos rêves, mais avec un enjeu féministe puisque, lit-on dans le communiqué qui accompagne le single, “les femmes ont du mal à se permettre d’avoir de l’ambition pour elles-mêmes”. Juliette se charge de nous rappeler que cela n’a pas lieu d’être.

Cerise sur le gâteau, “Rêver grand” s’accompagne d’un très beau clip tout en animation, un peu à la manière du “Yellow Submarine” des Beatles. Avec des couleurs vives, des créatures étranges et un monde subaquatique. Il paraît que ces créatures magiques sont les totems des femmes qui construisent leur destinée. Voyez plutôt ci-dessous.

Mylène Farmer, les Beatles… N’est-ce pas un peu dithyrambique ? Peut-être. Ce sont pourtant les références qui viennent instantanément en tête à l’écoute du single et à la vue du clip. En tout cas, à peine les 3 minutes 16 secondes de la chanson écoulées, on a cliqué sur rejouer. Encore, encore et encore. Il ne reste plus qu’à écouter la suite de l’album.

Rive sera en concert le 22 juillet prochain dans le cadre des Francofolies de Spa.