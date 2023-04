Cyril Lignac reçoit deux stars internationales dans son restaurant (PHOTO)

Le visage phare du Meilleur Pâtissier en a profité pour immortaliser le moment en posant tout sourire aux côtés des deux stars internationales. Un cliché qu’il a partagé sur les réseaux sociaux avec le commentaire "Last Night" ("Hier soir") et qui a suscité de nombreux messages de la part des internautes. "La classe à Dallas !" ou encore "All Legends in that picture" (Que des légendes sur cette photo), peut-on lire en commentaire de la photo.