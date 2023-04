L’improbable retour d’Everything But The Girl après un quart de siècle de silence

Qu’attendre d’un groupe qui n’a plus rien fait pendant près d’un quart de siècle ? Du réchauffé sentant la naphtaline ? Il est vrai qu’entre 1999 et 2023, le monde de la musique a été bouleversé. Il a connu une révolution sans précédent avec le MP3, les connexions internet à haut débit et les plateformes de streaming. De quoi reléguer au rang de ringards ceux qui n’auraient pas réussi à attraper le train (le TGV plutôt) quand il est parti comme une fusée.

Et pourtant, à l’écoute de Fuse, on n’a pas l’impression qu’un univers sépare les deux dernières productions d’Everything But The Girl. Dès les premières notes de “Nothing Left To Lose”, la plage qui ouvre le nouvel album, on est en terrain de connaissance et on succombe. Musicalement, la chanson s’inscrit dans la lignée de “Missing”, avec la même réussite et cet irrésistible groove trip-hop. Tracey Thorn et Ben Watt ont repris les choses là où ils les avaient laissées et ça n’a pas pris une ride. 3 minutes 44 secondes de bonheur complet.

Rien que pour “Nothing Left To Lose”, Fuse vaut déjà le détour. La suite vient enfoncer le clou. Car le constat est le même pour les neuf titres suivants qui nous replongent dans l’univers feutré et si particulier du duo britannique. On y croise des productions pop jazzy et électro qui font un bien fou par les temps qui courent. Et toujours cette voix envoûtante et profonde de Tracey Thorn. Qu’il s’agisse des très doux “Run a Red Light” et “When You Mess Up”, de “Caution To The Wind” qui lorgne également aussi sur “Missing” ou de l’efficacité pop de “No One Knows We’re Dancing”, “Forever” et “Time and Time Again”, on est aux anges.

La famille avant tout

Retour plus que réussi donc pour Everything But The Girl. Mais l’histoire est encore bien plus belle lorsqu’on découvre ses coulisses. Dans un entretien accordé à la BBC, Tracey Thorn et Ben Watt se livrent. Si le groupe s’est séparé en 1999, le couple qu’ils forment à la ville, lui, n’a pas connu le même sort. S’ils ont fait un pas de côté, c’est pour élever leurs enfants, s’accordant épisodiquement un peu de temps, elle pour sortir quatre excellents albums solos, lui pour œuvrer en tant que DJ producteur et patron de label.

Tracey Thorn et Ben Watt se sont connus en 1982 lorsqu’ils étaient à l’université. Leur premier album, Eden, est sorti deux ans plus tard. Leur parcours en tant qu’artistes et que couple force le respect dans un milieu où la course à la célébrité est souvent fatale à la vie de famille et à l’amour.

Denier détail : s’ils ont reformé Everything But The Girl, c’est à la suite de la pandémie. Ils ont connu un confinement des plus stricts à cause de la maladie auto-immune dont souffre Ben Watt. Il vivait isolé de sa famille. Ils se sont demandé s’ils allaient reprendre leur vie d’avant ou s’ils allaient faire les choses différemment. C’est là que le DJ producteur a dégainé quelques idées de morceaux qui ont fait mouche dans l’oreille de Tracey Thorn. Était-ce une bonne idée de refaire Everything But The Girl, ils n’en étaient pas sûrs, confie le couple à la BBC. À l’écoute de Fuse, nous sommes convaincus du contraire.