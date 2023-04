Angèle et Stromae auraient des liens de parenté

Après avoir déniché un cousin belge à Beyoncé, l’historienne Marie Cappart a réussi à trouver des ancêtres communs aux deux plus grandes stars belges actuelles de la musique, à savoir Angèle et Stromae. Pour ce faire, elle est remontée jusqu’au XVe siècle, pour tomber sur Hendrik Van Haver et Jeanne Van Schoote. En 1494, ce couple a un fils, Jan, dont Angèle est la lointaine descendante, et en 1499, un autre fils, Adriaen, dont la lignée s’étire jusqu’à Stromae. À l’origine, il s’agit “d’une importante famille flamande qui puise notamment ses racines près de Saint-Nicolas, dans le pays de Waas. C’est là que se situent les racines communes d’Angèle et de Stromae”, explique l’historienne dans le Soir Mag.