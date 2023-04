Gustaph, représentant belge à l'Eurovision: "Avant l’Eurovision, je devais rester mystérieux sur ma sexualité"

Selon vous, pourquoi avez-vous été sélectionné (car cela s’est joué dans un mouchoir de poche) ?

”Je pense que c’était une combinaison de la chanson, de ma performance, de ma voix, mais aussi des choses visuelles et le message de la chanson. Quand le public me voit sur scène, toutes ces choses résonnent pour lui et je pense que c’est la raison pour laquelle je suis ici.”

Quel est le message, justement, de la chanson “Because of You” ?

”C’est un message sur l’acceptation de soi. Et qui permet de remercier les gens qui ont fait partie de cette acceptation. Moi, je suis gay, je suis un 'queer artist'. J’ai une sorte de famille que j’ai choisie et qui m’a aidé. C’est la raison pour laquelle j’emploie des éléments curieux dans mes visuels. En même temps, je pense que le 'you' dans 'Because of you' est universel. Ça peut être tes parents, ton mari, ta femme, tes enfants. Et je pense que ça va vraiment se traduire sur la scène de l’Eurovision.”

"L’Eurovision était vraiment sur ma bucket list, mais je pensais qu'à 42 ans, c’était trop tard."

Un titre qui, finalement, résume un peu votre parcours difficile à vous imposer dans la musique.

”Oui parce que j’ai toujours été obsédé par la musique. Quand j’avais deux ans, je voulais vraiment chanter et danser. C’était toujours une ambition d’être une star. Tout ce que je faisais était dans le but d’en devenir une. J’avais 17 ans, j’ai signé mon premier contrat avec une maison de disques et puis j’ai fait le single 'Gonna Lose You'. Mon nom était Steffen et ce morceau est devenu un tube en Belgique. J’étais très content. Sauf que beaucoup de gens du milieu m’ont dit d’être un petit peu plus mystérieux sur ma sexualité. 'Tu ne peux pas vraiment le dire, mais le suggérer'. Ça devait rester un mystère. À ce moment-là, j’étais très jeune, pour moi, cela voulait dire que je pouvais avoir du succès, mais que je ne pouvais pas être qui je suis. Pour moi, c’était un échec. J’ai donc tout quitté à 20 ans. J’ai refait moi-même de la musique, j’ai fait le Conservatoire et puis Gustaph est né. Une fois que je me suis accepté moi-même.”

Votre orientation sexuelle et côté queer peuvent-ils être des atouts dans une compétition comme l’Eurovision ?

”Je pense que oui. On sait que l’Eurovision est un festival commercial et mainstream. Mais il y a certains moments où ils ont fait des choses qui sont même un peu punk, comme avec Conchita Wurst. Ce qui m’inspire beaucoup, parce que, dans ce côté mainstream, il y a de la place pour des choses comme ça. Il y a beaucoup d’intérêt de la communauté LGBTQIA +. Mais il y a encore des choses qui doivent être faites dans le monde et c’est bien que je puisse le faire dans cet espace sécurisé qu’est l’Eurovision. C’est d’autant plus faisable aujourd’hui qu’hier. Les choses avancent.”

Quel est votre objectif pour cette 67e édition ?

”Que la Belgique soit fière de moi. Je veux aller en finale, bien sûr. Mais je sais aussi la chance que j’ai. Avec Sennek, les trois secondes avant de chanter, j’ai senti une fierté que je ne connaissais pas : cette fierté de chanter pour mon pays. Il est donc très important pour moi que les gens puissent voir et entendre que j’ai tout fait pour mon pays. La deuxième chose, peut-être un peu naïve, c’est que les gens se retrouvent dans le message de mes chansons. Les aider, mais aussi qu’ils fassent la fête quand ils entendent ma chanson !”

Une prestation, à Liverpool, aux couleurs de la Belgique

”Ça va être encore plus dynamique que dans la finale belge, nous confesse Gustaph, qui a sorti son clip queer de “Because of You”, au sujet de sa performance du 11 mai prochain en direct sur la RTBF. Parce que la scène est assez grande à Liverpool et il y a aura beaucoup d’options de caméras et de lumières. Et moi, je veux vraiment utiliser toute la scène. Alors, je fais beaucoup plus de mouvements, il y aura trois choristes (les mêmes que dans le clip, NdlR) et il y a beaucoup d’interactions avec elles. Sans oublier les éléments visuels, queers et de la culture drag. Il y aura aussi plus d’interactions entre moi et les écrans.” Quant à sa tenue ? Il sera habillé par son styliste belge Walter Van Beirendonck. “C’est vraiment une légende dans la mode. Il me donne beaucoup de confiance, je le respecte énormément. J’ai eu la chance de voir ses archives. Mon costume sera donc aussi un petit peu un hymne en hommage à l’œuvre de Walter. C’est vraiment du Belge à 100 %.”