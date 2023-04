Rammstein: la grosse surprise du chanteur en Belgique

Outre le succès phénoménal de Rammstein, Till Lindemann a lancé un premier projet parallèle en 2013 en collaboration avec le métalleux suédois Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain), sous le nom Lindemann . Ensemble, ils ont sorti les albums "Skills in Pills" (2015), où Till chante pour la première fois exclusivement en anglais, et "F&M" (2019), qui combine le son et l’humour de Rammstein et de Pain.

"Je hais les enfants"

En 2020, la collaboration prend fin et Till Lindemann poursuit avec succès sa voie en solo. Son dernier fait d’armes remonte à juin 2021. À l’occasion de la Journée Internationale de l’enfance, il sort le single intitulé "Ich Hasse Kinder" ("Je hais les enfants"). Choquant comme on attend du célèbre leader de Rammstein, mais le titre de la chanson est à prendre avec des pincettes. La chanson témoigne de sa relation ambivalente d’amour-haine avec les enfants, alimentée par son propre passé où il a été victime de harcèlement lorsqu’il était gamin. A noter que le concert sera interdit aux moins de 18 ans. Non, ce n'est pas une blague.