YouTube censure une chanson d’Elmer Food Beat : le grand n’importe quoi des réseaux sociaux

”Débile”, “On est complètement tombé sur la tête” ont réagi les membres du groupe auprès du Parisien. D’autant plus débile que la chanson est clairement un plaidoyer pour l’utilisation du préservatif par les jeunes… L'interdire aux moins de 18 ans est donc un non sens. Mais après avoir plaidé sa cause auprès de YouTube, le réseau social a confirmé sa sentence au motif que le contenu enfreint son règlement relatif à la nudité et aux contenus à caractère sexuel. Celle-ci n’a été levée qu’après la médiatisation de l’affaire, en douce.

"Ne laissons pas la censure, s’immiscer entre toi et moi"

Pour beaucoup, cette polémique qui intervient alors qu’Elmer Food Beat s’apprête à sortir un nouvel album aurait été une aubaine, un levier promotionnel inespéré. Pas pour les Nantais qui s’agacent de cette censure et l’affirment : “À choisir, on s’en serait passé”. Car ce n’est pas la première dont ils ont à en souffrir, eux dont une partie du répertoire est résolument grivoise (”Est-ce que tu la sens ?”,“La complainte du laboureur”, “Dans ta bouche”, “Le premier poil”, “Je vais encore dormir tout seul ce soir”, etc.). C’est le cas de “Daniela”, titre dans lequel le chanteur chante : “Moi, ce que j’aime, chez Daniela/C’est que l’on peut s’y mettre à trois/Elle est toujours d’accord/Pour battre des records”. Auparavant, raconte le groupe au Parisien, cette chanson était un incontournable en promo, qu’il s’agisse d’un passage radio ou télé. “Après, déplorent-ils, on nous a demandé d’éviter de la jouer”.

Sur leur nouvel album à paraître le 5 mai, ils évoquent le sujet en ressuscitant Daniela explique le quotidien français : “Non ne laissons pas la censure, s’immiscer entre toi et moi/L’amour est pur, l’amour dure, quand bien même je ne te vois pas/Je te l’avoue je te le jure… Non ne rougis pas Daniela…”

Johnny et Brassens censurés...

Elmer Food Beat n’est pas seul à se voir censurer par YouTube. Il y a tout juste un an, c’est Suzane qui en faisait les frais. Le clip de sa chanson “Clit Is Good”, réalisé par la Belge Charlotte Abramow, dans lequel elle aborde le plaisir féminin a aussi été réservé aux plus de 18 ans. La chanteuse avait fait part de son incompréhension sur Facebook.

Charlotte Abramow qui a vu un autre de ses clips également soumis au même traitement. C’était en 2018 pour une vidéo faite à l’occasion de la Journée des droits des femmes (8 mars) à partir d’une chanson de Georges Brassens. Sa version en images des “Passantes” avait été interdite aux moins de 18 ans avant que YouTube ne revienne sur sa décision quelques heures plus tard.

L’artiste belge a aussi connu la censure sur Instagram pour une photo avec un sein apparent. Elle avait contourné le problème en copiant-collant le téton du modèle masculin aussi présents sur son cliché pour "cacher" celui de la femme. Ni vu ni connu, ça a fonctionné.

Charlotte Abramow ©Charlotte Abramow

Même mésaventure mais pour contenu jugé “injurieux”, “inapproprié” et “obscène” pour la jeune Orisha et son clip “Fuck”, en 2022. “Le sexisme et la censure s’invitent encore une fois dans le monde musical. Un clip avec une femme qui dit 'fuck', c’est injurieux, une image de femme nue, c’est 'inapproprié' ? Quand on connaît le sexisme et la violence ambiante dans l’industrie musicale, quel écœurement de voir censuré un clip qui contribue à l’empowerment et à la création des femmes. Il serait temps de censurer les propos, images et actes misogynes, et les auteurs, connus de tou.tes de violences sexuelles, plutôt que les jeunes créatrices qui contribuent à faire bouger les lignes du monde de la musique. À quand la fin de l’hypocrisie ?”, s’était indignée Juliette Megevand, la réalisatrice du clip.

Même Johnny n’a pas échappé au courroux de la plateforme vidéo de Google. Sorti au milieu des années 80, le clip de “Rock’n’Roll attitude”, chanson écrite par Michel Berger, n’avait choqué personne. En 2017, revirement. “La communauté YouTube a jugé le contenu suivant inapproprié ou choquant pour certains publics". En cause : une paire de seins à peine entrevus et quelques cm2 de dentelle. Six ans plus tard, il la mise en garde est toujours de mise…

Même Rubens n'y échappe pas

Il n’y a pas que YouTube qui censure. Facebook n’y va pas de main morte non plus, toujours à propos de productions artistiques. Là aussi les exemples sont légion. En 2011, un professeur des écoles publie une photo de L’origine du monde, œuvre de Gustave Courbet. Il voit son compte désactivé par le réseau social. Une photo de la Vénus de Willendorf, une statuette vieille de presque 30 000 ans… censurée. Un Christ dénudé sur un tableau de Rubens (La descente de croix)…censuré également.

Cette dernière affaire avait entraîné une réaction très amusante partie de Belgique. Soutenue par plusieurs musées, la Maison de Rubens à Anvers avait écrit une lettre ouverte à Mark Zuckerberg pour déplorer la situation. Le mouvement de contestation a pris une ampleur internationale avec le tournage d’une vidéo réalisée dans le musée consacré à Rubens. On y voyait des “agents du FBI” chasser des lieux les visiteurs possédant un compte Facebook pour leur éviter la vision choquant d’œuvres montrant de la nudité. Surréaliste et extrêmement drôle.

Des promesses mais...

Une publicité du Musée des Beaux-Arts de Montréal montrant une toile de Picasso a subi le même sort en 2018. Il s’agissait des Femmes à la toilette, de la période cubiste du peintre. Le musée avait été contraint de refaire sa publicité pour éviter la sentence des algorithmes de Facebook.

Même La Liberté guidant le peuple de d’Eugène Delacroix a été taillée en pièces par Facebook et sa politique… L’entreprise de Mark Zuckerberg avait par la suite plaidé l’erreur.

Face au mécontentement des musées, le réseau social avait annoncé une révision de sa politique en matière de nudité pour permettre aux institutions de diffuser des contenus montrant leurs tableaux les plus emblématiques. Promesse tenue ? Tentez votre chance… Il semblerait que l'intelligence artificielle supposée faire la loi n'est toujours pas très sélective...

Ce qui est en revanche certain, c’est la poursuite de la chasse aux pochettes de disques montrant de la nudité ou jugées obscènes. Première victime emblématique, celle de Nevermind de Nirvana, avec son bébé nu dans une piscine. Tentez aussi la chose avec la pochette de Dolorès, un des albums de Jean-Louis Murat, et vous verrez le résultat.

Nevermind Nirvana 1991 ©D.R.

Dolorès Jean-Louis Murat 1996 ©D.R.

Comme le dit Grand Lolo, le guitariste d’Elmer Food Beat à propos de la censure dont son groupe est victime : “Ça n’augure pas des lendemains radieux et pleins de légèreté”.