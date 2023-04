”Bad Habit”, le nouveau single de BRVT est la découverte belge de la semaine sur LN Radio

Depuis sa création il y a quatre ans, le groupe est passé au format trio l’an dernier avec l’arrivée du producteur multi-instrumentiste Mathieu Grillo venu renforcer le travail d’Arianna D’Amato, auteur-compositrice et chanteuse, et de Tim de Fontaine, également producteur et multi-instrumentiste.

Leur petit dernier (comprenez leur nouveau single) s’intitule “Bad Habit”. C’est la découverte belge de la semaine sur LN Radio, à découvrir sur l’antenne de la station à partir du 1er mai. Le morceau est le second extrait après “Little Wave” du premier EP de BRVT qui vient de sortir. “La production créée par Tim de Fontaine et Mathieu Grillo réussit à glisser sur la fine ligne du radio-friendly tout en apportant une nouvelle énergie inédite mêlant les inspirations diverses et transcendant les époques”, peut-on lire dans la note d’intention proposée par la formation en accompagnement de ce nouveau titre.

Parmi ces influences diverses, on note une certaine filiation avec ce que propose le trio trip-hop Morcheeba (époque Big Calm (1998)) ou encore London Grammar, en particulier à l’écoute de la voix d’Arianna D’Amato et des nappes de claviers très aériennes entendue tout au long du morceau. Confirmation, toujours via la note d’intention : “Ce morceau, qui paraît sortir tout droit du début des années 2000, s’ouvre ambitieusement avec des synthés grondants et enveloppant des échos de voix.” Plutôt d’intéressantes et séduisantes références, non ? Pour vous en convaincre, nous vous invitons à aller écouter les quelques titres disponibles sur Spotify.

On se laisse en tout cas facilement “attraper” par la composition ses arrangements et la voix douce de la chanteuse. C’est efficace, avec ce brin de nostalgie qui nous replonge à l’aube de ce XXIe siècle qui est le nôtre. Tout cela avec une touche résolument contemporaine dans la thématique abordée, celle de se montrer responsable de ses propres actes. “L’acte de blâmer quelqu’un nous permet de transférer la responsabilité de nos comportements sur les autres, et ce n’est pas toujours sain”, commente Arianna D’Amato.