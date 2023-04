Kid Noize est l’invité de notre Grand Entretien: “Un jour, j’ai fait l’un de mes concerts en caleçon et personne n’a rien vu”

Pourquoi avoir choisi un singe pour votre personnage ?

“Je voulais faire référence à nos racines. Avec ce personnage je pose la question de savoir où va-t-on et que fait-on ici ? C’est certainement l’animal le plus près de l’homme. Le masque selon moi montre beaucoup plus qu’il ne cache. Kid Noize c’est mon rêve de gosse. Créer un univers en albums et en BD, si tu écris ce projet noir sur blanc, tu as l’impression que cela n’a aucun avenir et pourtant… Le rêve maintenant c’est de créer un long métrage avec ce personnage, ce serait le Saint Graal. ”

Comment un fan peut-il s’assurer que c’est bien vous sous votre masque ?

“Je dirai que les vrais fans reconnaîtront mes tatouages (rires). Malgré tout, il y a un détail qui ne trompe pas : ma bague. Je porte cette bague en forme de singe depuis le premier concert de Kid Noize et elle est unique. ”

Avez-vous prévu un jour de redevenir un artiste sans masque ?

“Très certainement, mais alors je ne serai plus Kid Noize. Je ne sais pas du tout ce que je ferai, mais il y a une chose dont je suis sûr, c’est que je ne porterai pas deux fois un masque. C’est pénible physiquement, même si malgré tout je ne le regrette pas. Sur scène j’ai toujours chaud, ça gratte et j’ai du mal à respirer… Mais voilà cela fait partie du jeu. ”

D’ailleurs, quelle est la plus longue période durant laquelle vous avez porté le masque ?

“18 heures sans interruption, je m’en souviens encore très bien. À l’époque, je mettais deux heures pour le coller, donc une fois qu’il était mis je ne l’enlevais plus. Maintenant, je ne procède plus comme ça, c’était trop compliqué… ”

Que fait Kid Noize pour se détendre ?

“J’écoute des vinyles principalement. Je suis tombé dans cette culture de la musique très jeune. C’est là-dedans que j’ai fait mes études de graphisme et que j’ai ensuite commencé à travailler. Et c’est vraiment dans cet univers que je m’épanouis. Kid Noize m’occupe beaucoup. Le peu de temps libre qu’il me reste je le passe à jouer de la musique, guitare, synthé… La musique c’est tous les jours et sans exception ! Je me lève à 8 heures, je bosse jusqu’au soir et hop dodo. Je l’avoue, parfois je joue à FIFA (rires). Mais il faut bosser, pas le choix. ”

Quel est votre péché mignon ?

“Acheter des plantes. Le dimanche quand je vais faire le marché, je ne peux pas résister. J’ai autant de plantes pour l’intérieur que pour l’extérieur. C’est une vraie jungle chez moi (rires). D’ailleurs, j’essaie de ne pas partir trop longtemps parce que je dois les arroser. À part ça, je dirai que je suis aussi un grand fan de voiture. Je suis heureux d’avoir ma vieille Mustang, c’est la voiture rêvée. ”

Quelle est votre destination rêvée si vous pouviez partir et tout plaquer ?

“En ce moment, j’ai un peu une obsession pour la Grèce. Mais sinon, je dirai Tokyo. Cette ville est juste parfaite et m’attire beaucoup. Elle est dans le futur tout en étant dans le passé, tout est beau et poétique. Tu es complètement dépaysé là-bas. C’est vrai que Bruxelles c’est ma ville, c’est ici que je suis né et que j’ai grandi. Pour moi c’est un petit village, je l’adore, mais au fil des années les gens finissent par bouger. J’ai fait de même, aujourd’hui je suis du côté de Charleroi. J’ai fait le chemin inverse de la plupart des artistes (rires). ”

Pourriez-vous un jour vous reproduire en groupe comme vous le faisiez avec Joshua ?

“Oui je pense, mais une fois encore je ne sais pas quand ni comment. C’est vrai qu’aujourd’hui j’ai pris l’habitude de travailler seul. Je ne me pose pas de question et je fais ce que je veux. Alors que travailler en groupe c’est un vrai challenge. On doit tous se mettre d’accord, et ce n’est évident dans aucun groupe. Il suffit de voir l’histoire de la musique. Il y a toujours un moment où ton ego prend le dessus, à part quelques rares exceptions bien sûr. ”

Quand vous revenez à Bruxelles, où allez-vous ?

“Le centre-ville a toujours été mon point de chute. Le Central, Saint-Géry… Je suis sorti là durant dix ans. Mais à présent, depuis que je m’embourgeoise, je commence à m’attacher au Sablon. ”

Cela change quoi d’être Belge pour un artiste ?

“En fait cette hype du Belge elle a toujours été là, elle n’est pas récente. Il suffit de voir Jacques Brel ou Arno… Il faut dire qu’on est super bien placé culturellement parlant, au centre de l’Europe. Ce mélange culturel et ce côté que l’on a à ne pas se prendre au sérieux, je pense que cela fait beaucoup dans l’histoire musicale de notre pays. ”

Bruxelles - Caroline Music: Kid Noize et son nouvel album "Nowera". A Bruxelles le 9 Mars 2023 ©JC Guillaume

Qu’auriez-vous fait si vous n’aviez pas été artiste ?

“Je voulais être archéologue, cela rejoint carrément mon personnage de Kid Noize. C’est vraiment fascinant. Il y a quelque chose de magique dans la connaissance de nos origines. C’est pour ça que j’adore la musique. Les albums intergénérationnels sont très importants. ”

Vous avez fait des études de graphisme pourtant ?

“Oui car la musique et le graphisme sont pour moi indissociables. Je dessine même les pochettes de mes albums avant de travailler sur mes morceaux. J’essaie toujours d’avoir une image de référence avant de faire quoi que ce soit. Je dessine ce que je fais et je m’en inspire en musique. ”

Avez-vous un rituel avant de monter sur scène ?

“Oui, je bois mon Jack Daniels. Je ne peux pas faire sans (rires). Je dois me mettre en adéquation si je peux dire. ”

Quelle est la chose la plus folle qu’un fan a déjà faite pour vous ?

“J’ai des fans tatoués avec ma tête. C’est assez fou, d’autant plus que j’en ai pas mal. J’ai même un fan qui s’est fait tatouer la tête de mon chien, cela n’a aucun sens (rires). ”

Vous auriez une petite anecdote à nous partager ?

“Oui (rires). Un soir, je jouais à Tokyo et il faisait tellement chaud que j’ai demandé à la sécurité de bloquer le DJ boot pour jouer en caleçon avec trois ventilateurs braqués sur moi. Personne n’a rien vu et c’était vraiment impressionnant comme situation. J’ai fait attention à ne pas sauter trop haut quand je dansais quand même. En fait, j’adore ne pas jouer deux fois au même endroit et découvrir de nouvelles scènes. J’ai hâte de faire la Madeleine à Bruxelles en octobre prochain. ”

Quels adjectifs pourraient vous décrire ?

“Impatient, rêveur, workaholic (NdlR : l’équivalent d’un bourreau de travail) et courageux. ”

Bruxelles - Caroline Music: Kid Noize et son nouvel album "Nowera". A Bruxelles le 9 Mars 2023 ©JC Guillaume

Les cinq albums rêvés de Kid Noize

Cinq vinyles, cinq ambiances différentes. Kid Noize dépoussière les étagères de sa bibliothèque musicale et se livre un peu plus avec ses classiques.

Son album rock

“Nirvana – Nevermind. Le classique des classiques sorti en 1991. C’était une grosse année, celle de Metallica, mais surtout celle de Terminator 2. J’ai écouté ça comme un fou, c’est comme ça que je suis tombé dans le rock. ”

Son album nostalgique

“Killers – Iron Maiden. C’est grâce à cette pochette que j’ai commencé le graphisme. Je voulais absolument travailler ce concept et raconter une histoire grâce aux pochettes. J’avais un oncle, à chaque fois que j’allais chez lui, il m’expliquait toute l’évolution du personnage et ça me fascinait. Je dirai que c’est un album pour foutre la merde en soirée (rires). ”

Son album pour danser

“Aphex Twin – Richard D. James Album. Je suis tombé dans la musique électro grâce à lui. Ceux qui ne connaissent pas doivent écouter, même si tout le monde ne pourra pas (rires). Tu mets ça en fin de soirée et ça tue ! ”

Son album le plus romantique

“Dirty Dancing. Quand tu es un mec ce n’est pas forcément ton album préféré, mais tu sais qu’à chaque fois que tu le mettras en soirée cela créera sa petite ambiance. C’est un classique ! Pour la petite histoire, j’ai vu le film il y a deux ans seulement. Je n’avais pas de sœur pour me forcer à le faire. Je connaissais la BO avant d’avoir vu le film et je préfère la musique (rires). ”

Son album issu d’une bande originale

“John Carpenter Lost Themes. L’histoire veut que ce soit les thèmes qu’il n’a pas abordés dans ses films. C’est le disque que j’écoute le plus, le soir en lisant un livre de Stephen King. C’est vraiment mon écoute du moment. ”