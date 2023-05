”Elle est comme on l’imaginait !”: On a suivi les lecteurs de la DH qui ont passé une après-midi et une soirée en compagnie de Mentissa

”Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris, dans le Thalys, c’est ma vie que j’emmène”. Comme elle l’explique dans sa chanson Paris-Bruxelles, figurant dans son premier album La Vingtaine, Mentissa, ancienne finaliste belge de The Voice, la plus belle voix, ne compte plus les allers-retours entre sa ville d’origine et la capitale française. Dans le cadre d’un concours auquel La Dernière Heure a pris part, la chanteuse a donc invité, jeudi dernier, plusieurs de ses fans à partager avec elle ce trajet lors duquel elle aime s’évader en regardant les paysages. “Pour mon premier Meet and Greet, je ne voulais pas faire n’importe quoi. Je voulais que ça me ressemble. En choisissant de le faire dans le Thalys, j’ai fait un clin d’œil à ma chanson Bruxelles-Paris”, explique Mentissa. “J’aime beaucoup les voyages en train de manière générale. Quand on fait ce métier, on est constamment stimulé. Voir des paysages en étant installée dans le train m’apaise. Ça me permet de me retrouver avec moi-même. J’en profite pour écouter de la musique ou lire un livre.”