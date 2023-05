"Si cela se produit, c’est terminé, j’arrête": Ed Sheeran menace d’arrêter sa carrière s’il perd son procès pour plagiat

À la reprise du procès ce lundi 1er mai, Ed Sheeran a cependant exprimé son ras-le-bol total face à l’audience et a même menacé de mettre un terme à sa carrière s’il venait à être condamné : “Si cela se produit, c’est terminé, j’arrête”, aurait-il lancé selon le Daily Mail. “Et franchement, si j’avais fait ce que vous m’accusez de faire, je serais assez idiot de me tenir sur une scène devant 20 000 personnes et de faire ça”, aurait-il également assené.