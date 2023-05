Ils ont composé "J'aime la vie" de Sandra Kim il y a 37 ans: "Je n'oublierai jamais la première somme reçue après l’Eurovision"

À quelques jours de L’Eurovision 2023, la question brûle les lèvres : combien cela rapporte de gagner ce genre de concours ?

”Je ne saurais jamais vous le dire, à part la remise d’un trophée, je ne sais même pas s’il y a de l’argent… Par contre, nous avons eu une publicité énorme dans le monde entier ! Sandra Kim avait même sorti son album au Japon en même temps que Vanessa Paradis. Elles étaient en concurrence, dingue !”

Vous avez pourtant bien dû percevoir des droits d’auteur ?

”Ah oui, et cela personne n’a pu les toucher à notre place car la chanson avait été signée juste avant l’Eurovision. Je me souviendrai toujours de la première somme que j’ai reçue… c’était 800.000 francs belges d’un coup. C’était une avance en 1987. Mais comme je n’y connaissais rien en investissement et placement d’argent, je n’ai rien fait et rien dépensé. Je n’avais pas non plus de comptable et j’ai donc beaucoup transmis à l’État belge… Bref, j’ai perdu beaucoup d’argent suite à cela.”

"Nous avons toujours eu des difficultés à nous faire entendre... Alors, quand on refait des choses comme on vient de faire, on se sent mis de côté et presque rejetés."

Et en touchez-vous toujours aujourd’hui, en 2023 ?

”Oui, cela continue mais cela ne sera jamais aussi fort que cette année-là où le tube avait tourné partout dans le monde entier. On gagne toujours avec ce titre car, à chaque Eurovision, la chanson repasse parfois en boucle. Et quand elle repasse entièrement, on perçoit davantage. Cela tourne donc encore autour des 300 à 500 euros par an. Une chute considérable mais c’est normal, cela fait plus de 35 ans !”

Et que s’est-il passé depuis 37 ans justement ?

”J’ai quitté Sandra Kim vers 1989, après trois albums et un voyage aux USA, pour des raisons de finance. Car on se faisait un peu entuber par l’imprésario de l’époque. J’ai quitté le premier car j’étais marié, j’avais déjà une petite fille et je me rendais compte qu’il baissait à chaque fois les prix des musiciens. J’ai alors dit : non, c’est plus possible ! Je gagnais moins que quand je faisais des bars avec mes frères alors qu’on avait gagné un grand prix à l’Eurovision… Mais où allons-nous ? Ensuite, j’ai trouvé des trucs qui n’ont pas plu… j’ai quitté le groupe. Jean-Paul a suivi le pas une semaine après car il avait compris aussi. Idem pour les autres musiciens. À partir de là, j’ai continué mon petit bonhomme de chemin. J’ai continué avec Jean-Paul, puis j’ai aussi travaillé en Flandre avec la chanteuse latino Belle Perez, un peu dans le style de Gloria Estefan, pendant plus de dix ans. Jean-Paul travaille depuis plus de vingt ans avec Pierre Theunis, avec qui j’ai aussi travaillé pendant plus de dix ans, et aussi avec Thierry Luthers sur le tribute de Johnny Hallyday. Et aujourd’hui, on ressort un CD ensemble.”

”Pour la vie”, un clin d’œil à “J’aime la vie” et interprété par Coralie de The Voice

Si Angelo Crisci et Jean-Paul Furnémont avaient d’abord pensé à Céline Dion pour interpréter ce titre au profit des sinistrés des inondations de 2021, les deux compositeurs liégeois se sont vite rendus à l’évidence. “Elle habite trop loin”, concède Angelo au sujet de Pour la vie. Mais comme on est des mélodistes avec beaucoup d’harmonie, on va d’office vers l’esprit d’une Lara Fabian, Whitney Houston ou Céline Dion. On n’est pas dans des chansons avec deux accords. On a besoin d’avoir une structure de notes qui monte et qui descend pour avoir du ressenti.” Les deux Liégeois désiraient, comme l’initiateur du projet et président de l’association de la Maison de la Laïcité et des Solidarités d’Angleur Jean Mathy (ex-directeur du Country Hall et ancien échevin à Seraing), “une mélodie qui donne la chair de poule”. Le duo a donc jeté son dévolu sur la chanteuse liégeoise Coralie Kerstenne, bien connue des téléspectateurs de The Voice Belgique (saison 2) ou encore de N’oubliez pas les paroles. “Pour la vie raconte tous les problèmes que les sinistrés ont pour s’en sortir. Il y a encore des gens dans le malheur, dans le besoin et qui ne savent pas encore rentrer dans leur maison. On a tous travaillé bénévolement car on veut donner de l’espoir à ces gens-là… Cela peut arriver à nous tous. On essaye donc de vendre les CD nous-mêmes, pas sur internet, sinon on ne sait plus les vendre… On en a vendu environ 350 - sur 1000 - pour le moment et cet argent va directement à l’association.” Pour se procurer le disque (dix euros + cinq pour les frais de port) inséré dans un livret de huit pages : envoyez un mail à jean.mathy2@gmail.com. “Mais on peut aussi livrer à domicile car on sait que tout le monde a des difficultés aujourd’hui suite à la crise”, conclut Angelo Crisci.