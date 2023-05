Lou, la Britney Spears française : “C’est un rêve d’enfant de prêter sa voix à Miraculous”

L’ex-finaliste de The Voice Kids saison 3 vient de sortir son 3e album Papillons – elle comptabilise plus de 200.000 exemplaires en trois disques – avec des titres comme Alors, alors ; Ne me suis pas ou encore Vital. Aujourd’hui âgée de 19 ans (12 ans à l’époque), cette touche-à-tout – la “Britney Spears française” a aussi fait partie de Kids United – a changé de look. “Oui, c’est vrai, je me suis coupé les cheveux, mais c’était une envie personnelle”, confie celle qui incarnera bientôt Armande Béjart, première femme de Molière, dans la comédie musicale Molière, l’opéra urbain. “Ce n’était pas forcément pour un projet. J’ai eu les cheveux très longs pendant très longtemps et, du coup, je me suis dit : 'Allez, on coupe, on passe à autre chose ! On grandit, on change et ça fait partie de l’évolution aussi.”

Avec le recul comment analysez-vous l’expérience de The Voice Kids ?

”J’ai toujours autant ce bon souvenir en fait. C’était une aventure incroyable et juste. Avec le recul, j’ai cette nostalgie avec l’impression que c’était hier et, en même temps, que c’était il y a dix ans. Même si ça va bientôt faire dix ans d’ailleurs ! Je trouve ça fou, tout ce que ça m’a apporté. Et, franchement, c’était une des expériences les plus marquantes de ma vie. Surtout pour les rencontres que j’ai pu faire et les sentiments que cela a pu me procurer. Si je devais refaire l’aventure, je ne changerais rien du tout.”

"Je n'aime pas le fait de grandir car je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique"

N’avez-vous pas eu peur de grandir trop vite ?

”Je n’aime pas le fait de grandir effectivement car je suis quelqu’un d’extrêmement nostalgique. Mais j’ai juste grandi un peu différemment des autres personnes de mon âge. J’ai toujours été un peu entourée d’adultes, parce que dans le milieu dans lequel je suis, ils n’ont pas tous seize ou dix-sept ans comme j’avais il y a quelques années (sourire). Mais il est vrai qu’il y a eu une évolution un petit peu différente. Mais le fait d’être aujourd’hui majeure, je prends juste un petit peu ma liberté. Je m’épanouis que ce soit au niveau musical – mais ça, c’est parce que je grandis c’est normal – qu’au niveau de ma vie personnelle. Je peux rencontrer des gens, je vais à des événements et, du coup, je croise des personnes qui sont autant passionnées que moi. Donc plus on grandit, plus ça se passe bien, finalement. Ce serait dommage que ce soit l’inverse (sourire) !”

Et aujourd’hui, après Betty Moreno dans Demain nous appartient, Capucine dans Léo Mattéi ou encore Lola dans Joséphine ange gardien, auriez-vous envie de faire carrière de comédienne ?

”Il y a une envie, oui mais il y a un manque de confiance encore, pour l’instant. On va dire que chanter, j’ai toujours aimé et voulu faire ça. Le théâtre, la comédie, j’en ai fait un loisir à côté quand j’étais plus jeune mais je ne me suis jamais vraiment dit : 'Je suis faite pour ça.' J’ai pu réaliser un petit peu ce rêve-là aussi. Mais ce n’est pas pour autant que je me sens légitime encore. Il faut que j’arrive à me prouver à moi-même, parce que je suis un peu dure avec moi-même sur tout ce que j’entreprends, que j’en suis capable et que je suis légitime aussi de jouer la comédie. Que je peux faire aussi partie de beaux projets.”

Comme ce phénomène qu’est la série Miraculous (Ladybug) et dont vous prêtez votre voix au générique avec Lenni-Kim (ex-The Voice Kids aussi)…

”Oui, ça fait partie des choses qui ont changé ma vie. Et c’est aussi un autre aspect, parce que là, c’est plus le côté dessin animé que j’adore aussi. Et ce n’est pas fini parce que l’aventure Miraculous va continuer avec des choses plus grosses dont j’ai la chance de faire partie. C’est vraiment un rêve d’enfant de pouvoir prêter sa voix musicale à un personnage. D’avoir vraiment sa voix qui colle aux lèvres d’un personnage. Je trouve ça fou de se dire que c’est possible et que c’est moi surtout. Car quand je me vois à la télé, je mets une barrière, je n’arrive pas à me dire que c’est moi. J’ai l’impression que c’est quelqu’un d’autre il y a des points communs, évidemment mais il y a cette barrière de la télé où on se dit : mais est-ce que c’est vraiment moi, est-ce vraiment ma voix ? Mais oui, ça le fait (sourire) !”

Engagée contre le harcèlement scolaire avec sa chanson “Beau”

”J’avais un public très enfantin à mes débuts, lors de mes premier et deuxième albums mais, ici, j’ai plutôt des ados et des gens de mon âge qui me suivent, confie la chanteuse Lou. On évolue ensemble, c’est hypergratifiant.” C’est pourquoi l’ex-candidate à The Voice Kids sent aussi une responsabilité sur ses épaules. “J’ai arrêté mes études après avoir eu mon bac, mention bien. Je me suis ensuite accordé une année pour me lancer à fond dans la musique et ça a fonctionné, explique celle qui voudrait encore suivre des études audiovisuelles afin de pouvoir coréaliser ses clips comme le très engagé “Beau” sur le harcèlement scolaire. “J’ai eu beaucoup de chance car je n’ai pas vécu du harcèlement frontalement, même si cela va très vite sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi, j’essaye de ne pas trop regarder, d’autant plus que je suis timide de nature. Mon père et mon chef de projet s’en occupent aussi un peu donc je me suis créé un bouclier au fur et à mesure. J’ai été fort sensibilisée par cela, que ce soit au lycée ou au collègue et je sais que c’est quelque chose qui, malheureusement arrive à beaucoup de gens qui n’ont rien demandé…” Et de conclure. “Il serait plus logique que des gens connus se fassent harceler parce qu’ils sont connus mais même des gens de mon âge le vivent. Mais je suis ravie que ma musique leur parle. Elle a connu un réel engouement, car elle permet de parler de ce fléau. Et si je peux libérer la parole, c’est déjà très bien.”